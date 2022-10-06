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Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом - РИА Новости, 06.10.2022
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Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом - РИА Новости, 06.10.2022
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, поступила ли какая-либо реакция от зарубежных лидеров на распространенную по... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:15
2022-10-06T14:15
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, поступила ли какая-либо реакция от зарубежных лидеров на распространенную по дипломатическим каналам речь президента РФ Владимира Путина, с которой он выступил 30 сентября.Путин 30 сентября выступил с речью, которая была посвящена прошедшим референдумам, после чего вместе с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речь президента невозможно игнорировать и было дано поручение послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах."Это в министерство иностранных дел вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступила ли какая-то реакция на слова президента после его речи 30 сентября или это было просто информирование.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20221003/posol-1821128910.html
https://ria.ru/20220930/putin-1820671613.html
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владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, в мире
Владимир Путин, Сергей Лавров, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, ООН, В мире
14:15 06.10.2022
 
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции зарубежных лидеров на речь Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, поступила ли какая-либо реакция от зарубежных лидеров на распространенную по дипломатическим каналам речь президента РФ Владимира Путина, с которой он выступил 30 сентября.
Путин 30 сентября выступил с речью, которая была посвящена прошедшим референдумам, после чего вместе с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речь президента невозможно игнорировать и было дано поручение послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:53
Посол России передал в МИД Польши текст речи Путина по итогам референдумов
"Это в министерство иностранных дел вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступила ли какая-то реакция на слова президента после его речи 30 сентября или это было просто информирование.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 17:15
Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров
 
Владимир ПутинСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНВ мире
 
 
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