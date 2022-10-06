https://ria.ru/20221006/peskov-1821969915.html

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом - РИА Новости, 06.10.2022

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, поступила ли какая-либо реакция от зарубежных лидеров на распространенную по... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:15

2022-10-06T14:15

2022-10-06T14:15

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, поступила ли какая-либо реакция от зарубежных лидеров на распространенную по дипломатическим каналам речь президента РФ Владимира Путина, с которой он выступил 30 сентября.Путин 30 сентября выступил с речью, которая была посвящена прошедшим референдумам, после чего вместе с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речь президента невозможно игнорировать и было дано поручение послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах."Это в министерство иностранных дел вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступила ли какая-то реакция на слова президента после его речи 30 сентября или это было просто информирование.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20221003/posol-1821128910.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820671613.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, в мире