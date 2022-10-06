Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на речь Путина за рубежом
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции зарубежных лидеров на речь Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, поступила ли какая-либо реакция от зарубежных лидеров на распространенную по дипломатическим каналам речь президента РФ Владимира Путина, с которой он выступил 30 сентября.
Путин 30 сентября выступил с речью, которая была посвящена прошедшим референдумам, после чего вместе с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речь президента невозможно игнорировать и было дано поручение послам РФ за рубежом максимально распространить ее, в том числе, в ООН и других международных структурах.
"Это в министерство иностранных дел вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступила ли какая-то реакция на слова президента после его речи 30 сентября или это было просто информирование.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября, 17:15Речь Путина невозможно игнорировать, заявил Лавров