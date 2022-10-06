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Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге - РИА Новости, 06.10.2022
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Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге
Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге - РИА Новости, 06.10.2022
Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге
Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передал из Праги... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:32
2022-10-06T20:32
в мире
ильхам алиев
прага
никол пашинян
турция
армения
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передал из Праги телеканал NTV.Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается."В настоящее время президент Эрдоган ведет переговоры с Пашиняном", - передал NTV.
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в мире, ильхам алиев, прага, никол пашинян, турция, армения
В мире, Ильхам Алиев, Прага, Никол Пашинян, Турция, Армения
20:32 06.10.2022
 
Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге

Президент Турции Эрдоган и премьер Армении Пашинян начали переговоры в Праге

© Фото : пресс-служба премьер-министра АрменииПрезидент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном
Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передал из Праги телеканал NTV.
Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.
"В настоящее время президент Эрдоган ведет переговоры с Пашиняном", - передал NTV.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
16:37
Эрдоган в шутку пригласил Макрона в Организацию тюркских государств
 
В миреИльхам АлиевПрагаНикол ПашинянТурцияАрмения
 
 
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