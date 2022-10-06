https://ria.ru/20221006/peregovory-1822081464.html
Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге
Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге - РИА Новости, 06.10.2022
Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге
Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передал из Праги... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:32
2022-10-06T20:32
2022-10-06T20:32
в мире
ильхам алиев
прага
никол пашинян
турция
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822081147_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_ff7486623b74d97eefc9581ec9fe9263.png
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передал из Праги телеканал NTV.Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается."В настоящее время президент Эрдоган ведет переговоры с Пашиняном", - передал NTV.
https://ria.ru/20221006/priglashenie-1822014611.html
прага
турция
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822081147_393:0:2516:1592_1920x0_80_0_0_235e29012ed576a3d97ee79f073fff97.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ильхам алиев, прага, никол пашинян, турция, армения
В мире, Ильхам Алиев, Прага, Никол Пашинян, Турция, Армения
Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге
Президент Турции Эрдоган и премьер Армении Пашинян начали переговоры в Праге