https://ria.ru/20221006/peregovory-1822081464.html

Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге

Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге - РИА Новости, 06.10.2022

Эрдоган и Пашинян начали переговоры в Праге

Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передал из Праги... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:32

2022-10-06T20:32

2022-10-06T20:32

в мире

ильхам алиев

прага

никол пашинян

турция

армения

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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган начал первую после возобновления процесса нормализации отношений встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передал из Праги телеканал NTV.Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается."В настоящее время президент Эрдоган ведет переговоры с Пашиняном", - передал NTV.

https://ria.ru/20221006/priglashenie-1822014611.html

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в мире, ильхам алиев, прага, никол пашинян, турция, армения