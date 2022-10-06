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Все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки
Все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки - РИА Новости, 06.10.2022
Все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки
Все призванные по частичной мобилизации в Вологодской области получат утепленные спальные мешки и туристические коврики, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:37
2022-10-06T19:37
2022-10-06T19:37
специальная военная операция на украине
олег кувшинников
владимир путин
вологодская область
содружество
россия
нижегородская область
сергей шойгу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Все призванные по частичной мобилизации в Вологодской области получат утепленные спальные мешки и туристические коврики, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Спальные мешки и туристические коврики получат все мобилизованные вологжане. В ближайшее время снаряжение доставим в учебный центр Костромской области", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что первая партия утепленных спальных мешков и туристических ковриков передана мобилизованным жителям Вологодской области ,снаряжение уже получили около 200 человек в учебном центре Нижегородской области."Наша задача — помочь тем, кто отправился защищать интересы страны. Благодарю волонтеров областного молодежного центра "Содружество" за комплектование и доставку вещей", - добавил Кувшинников.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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олег кувшинников, владимир путин, вологодская область, содружество , россия, нижегородская область, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Олег Кувшинников, Владимир Путин, Вологодская область, Содружество , Россия, Нижегородская область, Сергей Шойгу
Все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки
Кувшинников: все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки