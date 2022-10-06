https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822070763.html

Все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки

Все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки - РИА Новости, 06.10.2022

Все мобилизованные в Вологодской области получат утепленные спальные мешки

Все призванные по частичной мобилизации в Вологодской области получат утепленные спальные мешки и туристические коврики, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:37

2022-10-06T19:37

2022-10-06T19:37

специальная военная операция на украине

олег кувшинников

владимир путин

вологодская область

содружество

россия

нижегородская область

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821223129_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1352fc1a43aee17970a737221665f23c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Все призванные по частичной мобилизации в Вологодской области получат утепленные спальные мешки и туристические коврики, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Спальные мешки и туристические коврики получат все мобилизованные вологжане. В ближайшее время снаряжение доставим в учебный центр Костромской области", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что первая партия утепленных спальных мешков и туристических ковриков передана мобилизованным жителям Вологодской области ,снаряжение уже получили около 200 человек в учебном центре Нижегородской области."Наша задача — помочь тем, кто отправился защищать интересы страны. Благодарю волонтеров областного молодежного центра "Содружество" за комплектование и доставку вещей", - добавил Кувшинников.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

вологодская область

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег кувшинников, владимир путин, вологодская область, содружество , россия, нижегородская область, сергей шойгу