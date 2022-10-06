https://ria.ru/20221006/mashina-1822017554.html

Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину

Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину - РИА Новости, 06.10.2022

Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину

Адвокат Андрей Алешкин посоветовал россиянам, бросившим свою машину на границе, прислать доверенность на нее родственникам. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:54

2022-10-06T16:54

2022-10-06T16:54

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин посоветовал россиянам, бросившим свою машину на границе, прислать доверенность на нее родственникам."Изъятие в пользу государства брошенных на границе машин россиян возможно по судебному решению, — пояснил Алешкин РИА Новости. — Если авто захотят забрать родственники, то переехавший за рубеж владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, сделать апостиль, и после этого забрать".Кроме того, в статье 228 Гражданского кодекса РФ прописана возможность присвоить брошенный автомобиль, если в течение полугода с момента подачи заявления в полицию или орган местного самоуправления не найдется его владелец.Юрист уточнил, что в федеральном законодательстве признаки брошенного и разукомплектованного транспортного средства (БРТС) не закреплены — субъекты РФ устанавливают их сами.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что "надо срочно вносить изменения в закон", которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, если собственник их не забрал, например, за месяц.

https://ria.ru/20221005/pskov-1821681559.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, авто, новости - туризм, туризм, граница