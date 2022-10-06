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Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
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Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину
Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину - РИА Новости, 06.10.2022
Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину
Адвокат Андрей Алешкин посоветовал россиянам, бросившим свою машину на границе, прислать доверенность на нее родственникам. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:54
2022-10-06T16:54
туризм
россия
авто
новости - туризм
туризм
граница
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин посоветовал россиянам, бросившим свою машину на границе, прислать доверенность на нее родственникам."Изъятие в пользу государства брошенных на границе машин россиян возможно по судебному решению, — пояснил Алешкин РИА Новости. — Если авто захотят забрать родственники, то переехавший за рубеж владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, сделать апостиль, и после этого забрать".Кроме того, в статье 228 Гражданского кодекса РФ прописана возможность присвоить брошенный автомобиль, если в течение полугода с момента подачи заявления в полицию или орган местного самоуправления не найдется его владелец.Юрист уточнил, что в федеральном законодательстве признаки брошенного и разукомплектованного транспортного средства (БРТС) не закреплены — субъекты РФ устанавливают их сами.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что "надо срочно вносить изменения в закон", которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, если собственник их не забрал, например, за месяц.
https://ria.ru/20221005/pskov-1821681559.html
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россия, авто, новости - туризм, туризм, граница
Туризм, Россия, Авто, Новости - Туризм, Туризм, Граница
16:54 06.10.2022
 
Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину

Юрист рассказал, как переоформить на родственников брошенную на границе машину

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобильная очередь на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин посоветовал россиянам, бросившим свою машину на границе, прислать доверенность на нее родственникам.
"Изъятие в пользу государства брошенных на границе машин россиян возможно по судебному решению, — пояснил Алешкин РИА Новости. — Если авто захотят забрать родственники, то переехавший за рубеж владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, сделать апостиль, и после этого забрать".
Кроме того, в статье 228 Гражданского кодекса РФ прописана возможность присвоить брошенный автомобиль, если в течение полугода с момента подачи заявления в полицию или орган местного самоуправления не найдется его владелец.
Юрист уточнил, что в федеральном законодательстве признаки брошенного и разукомплектованного транспортного средства (БРТС) не закреплены — субъекты РФ устанавливают их сами.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что "надо срочно вносить изменения в закон", которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, если собственник их не забрал, например, за месяц.
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