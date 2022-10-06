Юрист рассказал, как сохранить брошенную на границе машину
Юрист рассказал, как переоформить на родственников брошенную на границе машину
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин посоветовал россиянам, бросившим свою машину на границе, прислать доверенность на нее родственникам.
"Изъятие в пользу государства брошенных на границе машин россиян возможно по судебному решению, — пояснил Алешкин РИА Новости. — Если авто захотят забрать родственники, то переехавший за рубеж владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, сделать апостиль, и после этого забрать".
Кроме того, в статье 228 Гражданского кодекса РФ прописана возможность присвоить брошенный автомобиль, если в течение полугода с момента подачи заявления в полицию или орган местного самоуправления не найдется его владелец.
Юрист уточнил, что в федеральном законодательстве признаки брошенного и разукомплектованного транспортного средства (БРТС) не закреплены — субъекты РФ устанавливают их сами.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что "надо срочно вносить изменения в закон", которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, если собственник их не забрал, например, за месяц.