https://ria.ru/20221006/kalashnikov-1822045119.html
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Евросоюза
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 06.10.2022
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Евросоюза
Президент концерна "Калашников" Алан Лушников включен в список персональных санкций Евросоюза против России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:56
2022-10-06T17:56
2022-10-06T18:36
россия
евросоюз
калашников (концерн)
санкции в отношении россии
в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Президент концерна "Калашников" Алан Лушников включен в список персональных санкций Евросоюза против России."Он несет ответственность за поддержку, материальную или финансовую, действий, которые подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Кроме того, он связан с концерном "Калашников", который несет ответственность за поддержку, материальную или финансовую, действий, которые подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221006/atom-1822051498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, калашников (концерн), санкции в отношении россии, в мире, санкции
Россия, Евросоюз, Калашников (концерн), Санкции в отношении России, В мире, Санкции
17:56 06.10.2022 (обновлено: 18:36 06.10.2022)
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Евросоюза
Президент концерна "Калашников" Лушников попал под санкции Евросоюза