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Российское казачество примет участие в интеграции новых территорий - РИА Новости, 06.10.2022
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Российское казачество примет участие в интеграции новых территорий
Российское казачество примет участие в интеграции новых территорий - РИА Новости, 06.10.2022
Российское казачество примет участие в интеграции новых территорий
Российское казачество будет способствовать процессу интеграции в правовое, социальное и культурное пространство России Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:57
2022-10-06T15:57
дмитрий чернышенко
юрий чайка
россия
запорожская область
луганская народная республика
дмитрий миронов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российское казачество будет способствовать процессу интеграции в правовое, социальное и культурное пространство России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Президентом России перед нами поставлена важнейшая задача по интеграции новых субъектов. Привлекая ресурсы российского казачества, мы сможем ускорить процесс вхождения присоединенных территорий и граждан, проживающих там, в правовое, социальное и культурное пространство нашей страны", - сказал на заседании совета при президенте РФ по делам казачества Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.В заседании под председательством помощника президента РФ Дмитрия Миронова также приняли участие полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, представители федеральных органов исполнительной власти и регионов, а также атаманы войсковых казачьих обществ.Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия федеральных органов власти с российским казачеством, а также поддержку казачьих обществ, в том числе в новых субъектах страны. Еще одной темой заседания стало выполнение поручения президента по созданию Центрального музея российского казачества в составе Государственного исторического музея.По словам вице-премьера, на данный момент определено место его размещения – в Большом Левшинском переулке. Разрабатывается научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие музея запланировано на второй квартал 2024 года.Чернышенко добавил, что по его поручению федеральные органы исполнительной власти проработали вопросы увеличения субсидии Всероссийского казачьего общества (ВКО), подготовки кадров для казачьих обществ, создания казачьих кадетских корпусов, организации подготовки лидеров из числа казачьей молодежи и другим направлениям. Кроме того, уточнен перечень казачьих обществ, вошедших в состав в ВКО, расширены направления его деятельности.Решения, выработанные на заседании совета, послужат ориентиром для практической организации работы федеральных органов исполнительной власти, которую обсудят на заседании Межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
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россия
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дмитрий чернышенко, юрий чайка, россия, запорожская область, луганская народная республика, дмитрий миронов
Дмитрий Чернышенко, Юрий Чайка, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Дмитрий Миронов
15:57 06.10.2022
 
Российское казачество примет участие в интеграции новых территорий

Чернышенко: российское казачество примет участие в интеграции новых территорий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКазаки
Казаки - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российское казачество будет способствовать процессу интеграции в правовое, социальное и культурное пространство России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президентом России перед нами поставлена важнейшая задача по интеграции новых субъектов. Привлекая ресурсы российского казачества, мы сможем ускорить процесс вхождения присоединенных территорий и граждан, проживающих там, в правовое, социальное и культурное пространство нашей страны", - сказал на заседании совета при президенте РФ по делам казачества Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.
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В заседании под председательством помощника президента РФ Дмитрия Миронова также приняли участие полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, представители федеральных органов исполнительной власти и регионов, а также атаманы войсковых казачьих обществ.
Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия федеральных органов власти с российским казачеством, а также поддержку казачьих обществ, в том числе в новых субъектах страны. Еще одной темой заседания стало выполнение поручения президента по созданию Центрального музея российского казачества в составе Государственного исторического музея.
По словам вице-премьера, на данный момент определено место его размещения – в Большом Левшинском переулке. Разрабатывается научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие музея запланировано на второй квартал 2024 года.
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Чернышенко добавил, что по его поручению федеральные органы исполнительной власти проработали вопросы увеличения субсидии Всероссийского казачьего общества (ВКО), подготовки кадров для казачьих обществ, создания казачьих кадетских корпусов, организации подготовки лидеров из числа казачьей молодежи и другим направлениям. Кроме того, уточнен перечень казачьих обществ, вошедших в состав в ВКО, расширены направления его деятельности.
Решения, выработанные на заседании совета, послужат ориентиром для практической организации работы федеральных органов исполнительной власти, которую обсудят на заседании Межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, говорится в сообщении.
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