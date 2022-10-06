https://ria.ru/20221006/granitsa-1821954593.html
В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией
В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.10.2022
В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией
Количество нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, уже второй раз за текущий месяц превысило 100 человек, сообщает Пограничная... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:26
2022-10-06T13:26
2022-10-06T13:26
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польша
белоруссия
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ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Количество нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, уже второй раз за текущий месяц превысило 100 человек, сообщает Пограничная стража Польши."За сутки 5 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 116 человек, в том числе граждане Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении. "34 человека подходили к ограждению, но ушли назад в Белоруссию", - добавили пограничники. В субботу пограничники предотвратили 120 попыток нелегального пересечения границы. Ранее на протяжении нескольких месяцев число таких попыток составляло несколько десятков в день.За помощь мигрантам в незаконном пересечении границы в среду были задержаны два человека. Один гражданин Шри-Ланки с немецким видом на жительство перевозил восемь граждан Афганистана и Шри-Ланки.В середине прошлого года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около $400 миллионов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20221006/ugroza-1821897453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией
Польша сообщила о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией с начала октября
ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Количество нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, уже второй раз за текущий месяц превысило 100 человек, сообщает Пограничная стража Польши.
"За сутки 5 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 116 человек, в том числе граждане Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении. "34 человека подходили к ограждению, но ушли назад в Белоруссию", - добавили пограничники. В субботу пограничники предотвратили 120 попыток нелегального пересечения границы. Ранее на протяжении нескольких месяцев число таких попыток составляло несколько десятков в день.
За помощь мигрантам в незаконном пересечении границы в среду были задержаны два человека. Один гражданин Шри-Ланки
с немецким видом на жительство перевозил восемь граждан Афганистана
и Шри-Ланки.
В середине прошлого года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС
. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск
в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около $400 миллионов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.