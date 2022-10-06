https://ria.ru/20221006/granitsa-1821954593.html

В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией

В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.10.2022

В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией

Количество нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, уже второй раз за текущий месяц превысило 100 человек, сообщает Пограничная... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:26

2022-10-06T13:26

2022-10-06T13:26

в мире

польша

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg

ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Количество нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, уже второй раз за текущий месяц превысило 100 человек, сообщает Пограничная стража Польши."За сутки 5 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 116 человек, в том числе граждане Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении. "34 человека подходили к ограждению, но ушли назад в Белоруссию", - добавили пограничники. В субботу пограничники предотвратили 120 попыток нелегального пересечения границы. Ранее на протяжении нескольких месяцев число таких попыток составляло несколько десятков в день.За помощь мигрантам в незаконном пересечении границы в среду были задержаны два человека. Один гражданин Шри-Ланки с немецким видом на жительство перевозил восемь граждан Афганистана и Шри-Ланки.В середине прошлого года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около $400 миллионов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20221006/ugroza-1821897453.html

https://ria.ru/20221006/polsha-1821889312.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, белоруссия