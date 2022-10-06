https://ria.ru/20221006/elbrus-1821915273.html
Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу
Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу - РИА Новости, 06.10.2022
Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу
Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу после того, как не функционировали два дня из-за плохих погодных условий, сообщает администрация курорта... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:41
2022-10-06T11:41
2022-10-06T11:41
туризм
эльбрус
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу после того, как не функционировали два дня из-за плохих погодных условий, сообщает администрация курорта "Эльбрус".Ранее сообщалось, что во вторник и среду работа канатных дорог на Эльбрусе была временно остановлена из-за сильного ветра."В четверг на курорте работают все канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор - Мир, Мир – Гарабаши", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) туман и снег, ветер – 10 метров в секунду."В случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена", - подчеркивает администрация.
https://ria.ru/20221005/elbrus-1821658964.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эльбрус, новости - туризм
Туризм, Эльбрус, Новости - Туризм
Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу
Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу после двух дней простоя из-за непогоды
НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу после того, как не функционировали два дня из-за плохих погодных условий, сообщает администрация курорта "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что во вторник и среду работа канатных дорог на Эльбрусе была временно остановлена из-за сильного ветра.
"В четверг на курорте работают все канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор - Мир, Мир – Гарабаши", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) туман и снег, ветер – 10 метров в секунду.
"В случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена", - подчеркивает администрация.