https://ria.ru/20221006/elbrus-1821915273.html

Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу

Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу - РИА Новости, 06.10.2022

Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу

Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу после того, как не функционировали два дня из-за плохих погодных условий, сообщает администрация курорта... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:41

2022-10-06T11:41

2022-10-06T11:41

туризм

эльбрус

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу после того, как не функционировали два дня из-за плохих погодных условий, сообщает администрация курорта "Эльбрус".Ранее сообщалось, что во вторник и среду работа канатных дорог на Эльбрусе была временно остановлена из-за сильного ветра."В четверг на курорте работают все канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор - Мир, Мир – Гарабаши", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) туман и снег, ветер – 10 метров в секунду."В случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена", - подчеркивает администрация.

https://ria.ru/20221005/elbrus-1821658964.html

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

эльбрус, новости - туризм