Рейтинг@Mail.ru
Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221006/ekostroitelstvo-1821907589.html
Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство
Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство - РИА Новости, 06.10.2022
Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство
По состоянию на конец августа 2022 года Государственный банк развития Китая (ГБРК), один из политических банков страны, готов выдать кредиты на общую сумму... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:15
2022-10-06T11:15
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец августа 2022 года Государственный банк развития Китая (ГБРК), один из политических банков страны, готов выдать кредиты на общую сумму 130,8 миллиарда юаней (18,4 миллиарда долларов) на ключевые проекты в области экологического строительства, такие как создание национального резервного леса, в регионах вдоль Экономического пояса реки Янцзы.Кредиты окажут содействие созданию лесонасаждений площадью 32 миллиона му (2,13 миллиона гектаров) с полным охватом всех административных единиц провинциального уровня, указанных в плане строительства национального резервного леса в бассейне реки Янцзы.Ожидается, что после завершения соответствующих проектов, финансируемых за счет выданных ГБРК кредитов, будет обеспечен ежегодный прирост лесного фонда страны на 21,33 миллиона кубометров, которые смогут поглощать 38,4 миллиона тонн выбросов углекислого газа в год.Банк заявил, что срок кредитования может составлять до 40 лет в попытке лучшим образом учитывать особенности лесной промышленности страны.На данный момент ГБРК выделил почти 30 миллиардов юаней в виде кредитов на соответствующие проекты в соответствии с ходом их реализации.
https://ria.ru/20220921/kitay-1818389564.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
11:15 06.10.2022
 

Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец августа 2022 года Государственный банк развития Китая (ГБРК), один из политических банков страны, готов выдать кредиты на общую сумму 130,8 миллиарда юаней (18,4 миллиарда долларов) на ключевые проекты в области экологического строительства, такие как создание национального резервного леса, в регионах вдоль Экономического пояса реки Янцзы.
Кредиты окажут содействие созданию лесонасаждений площадью 32 миллиона му (2,13 миллиона гектаров) с полным охватом всех административных единиц провинциального уровня, указанных в плане строительства национального резервного леса в бассейне реки Янцзы.
Ожидается, что после завершения соответствующих проектов, финансируемых за счет выданных ГБРК кредитов, будет обеспечен ежегодный прирост лесного фонда страны на 21,33 миллиона кубометров, которые смогут поглощать 38,4 миллиона тонн выбросов углекислого газа в год.
Банк заявил, что срок кредитования может составлять до 40 лет в попытке лучшим образом учитывать особенности лесной промышленности страны.
На данный момент ГБРК выделил почти 30 миллиардов юаней в виде кредитов на соответствующие проекты в соответствии с ходом их реализации.
Магазин техники в торговом центре в Пекине. - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 12:56Россия-Китай: Главное
Аналитики: реформы и открытость - двигатели экономического роста КНР
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала