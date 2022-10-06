https://ria.ru/20221006/ekostroitelstvo-1821907589.html

Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство

Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство - РИА Новости, 06.10.2022

Госбанкразвития КНР выделит 131 млрд юаней на экологическое строительство

По состоянию на конец августа 2022 года Государственный банк развития Китая (ГБРК), один из политических банков страны, готов выдать кредиты на общую сумму... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:15

2022-10-06T11:15

2022-10-06T11:15

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец августа 2022 года Государственный банк развития Китая (ГБРК), один из политических банков страны, готов выдать кредиты на общую сумму 130,8 миллиарда юаней (18,4 миллиарда долларов) на ключевые проекты в области экологического строительства, такие как создание национального резервного леса, в регионах вдоль Экономического пояса реки Янцзы.Кредиты окажут содействие созданию лесонасаждений площадью 32 миллиона му (2,13 миллиона гектаров) с полным охватом всех административных единиц провинциального уровня, указанных в плане строительства национального резервного леса в бассейне реки Янцзы.Ожидается, что после завершения соответствующих проектов, финансируемых за счет выданных ГБРК кредитов, будет обеспечен ежегодный прирост лесного фонда страны на 21,33 миллиона кубометров, которые смогут поглощать 38,4 миллиона тонн выбросов углекислого газа в год.Банк заявил, что срок кредитования может составлять до 40 лет в попытке лучшим образом учитывать особенности лесной промышленности страны.На данный момент ГБРК выделил почти 30 миллиардов юаней в виде кредитов на соответствующие проекты в соответствии с ходом их реализации.

https://ria.ru/20220921/kitay-1818389564.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика