https://ria.ru/20221006/dogazifikatsiya-1822024408.html

Челябинские власти окажут помощь в догазификации домов мобилизованных

Челябинские власти окажут помощь в догазификации домов мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022

Челябинские власти окажут помощь в догазификации домов мобилизованных

Новые меры поддержки семей мобилизованных граждан приняты в Челябинской области, так, будет оказана помощь в догазификации домохозяйств, а с 7 октября на... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:06

2022-10-06T17:06

2022-10-06T17:11

челябинская область

общество

алексей текслер

челябинская область

центральный военный округ

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 окт – РИА Новости. Новые меры поддержки семей мобилизованных граждан приняты в Челябинской области, так, будет оказана помощь в догазификации домохозяйств, а с 7 октября на каждого ребенка мобилизованного начнутся выплаты в размере 20 тысяч рублей, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер."Сегодня принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных ребят из Челябинской области. Если коротко: окажем помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Поможем пожилым родителям либо родителям с инвалидностью мобилизованных южноуральцев. Речь о бесплатных услугах в центрах социального обслуживания. Также предусмотрено и внеочередное право на получение путевок в дома-интернаты и геронтологические центры", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что регион будет оплачивать родительскую плату за детский сад тем семьям, где есть мобилизованный родитель, будет предусмотрено и внеочередное поступление в детские сады.Кроме того, будет оплачиваться питание школьников и студентов колледжей из семей мобилизованных, стоимость платного обучения детей мобилизованных граждан в учреждениях среднего профессионального образования области, уточнил он.Завтра во всех муниципалитетах начнутся единовременные выплаты по 20 тысяч рублей на ребенка для семей мобилизованных, отметил он. "Кроме этих мер, поставил задачу оказать максимальное внимание семьям призванных парней. Нужно дойти до каждой семьи, помочь всем необходимым. Наши бойцы должны быть спокойны за свои семьи, за своих близких. Этим будут заниматься социальные службы и волонтёры", - отметил Текслер.По данным пресс-службы правительства региона, губернатор поручил министерству социальных отношений незамедлительно организовать эти выплаты, оперативно оказать помощь. "Прошу глав совместно с органами соцзащиты организовать должным образом эту работу на местах, если нужно, помочь подготовить заявления, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты. Подробную информацию о том, как оформить выплату, прошу министерство социальных отношений довести до всех муниципалитетов. Муниципалитетам - отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение - максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи. Привлекайте социальные службы, волонтеров, работников администрации", - цитирует пресс-служба слова Текслера.По данным пресс-службы министерства социальных отношений региона, с 7 октября в Челябинской области начнется прием заявлений на предоставление выплат детям мобилизованных южноуральцев. Министр социальных отношений региона Ирина Буторина отметила, что выплаты будут предоставляться в сжатые сроки, перечень документов минимальный. "Сотрудникам соцзащиты направлены подробные инструкции. Мы готовы оказать максимально содействие, чтобы люди максимально оперативно получили выплаты", - цитирует пресс-служба министерства слова Буториной.Как сообщал в четверг военный комиссар области Андрей Максуров, Челябинская область как один из субъектов Центрального военного округа имеет определенное задание на поставку граждан, пребывающих в запасе. "Данное задание в настоящее время выполняется по плану, в установленные сроки, без сбоев. В настоящее время процентов на 70 это задание выполнено. Продолжаем выполнять задачу, которую поставил командующий войсками ЦВО", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220920/gazifikatsiya-1818248369.html

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822012281.html

https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792251782.html

челябинская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алексей текслер, челябинская область, центральный военный округ