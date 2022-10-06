https://ria.ru/20221006/deripaska-1822034096.html
Дерипаска спрогнозировал продолжительность мирового кризиса
Дерипаска спрогнозировал продолжительность мирового кризиса - РИА Новости, 06.10.2022
Дерипаска спрогнозировал продолжительность мирового кризиса
Миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что нынешний мировой кризис продлится еще 2,5-3 года. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:31
2022-10-06T17:31
2022-10-06T18:12
олег дерипаска
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что нынешний мировой кризис продлится еще 2,5-3 года.По его словам, "сил и запаса у всех" хватит на этот срок. Миллиардер отметил, что сегодня по всему миру наблюдается слишком много лжи и провокаций. Он подчеркнул, что уголовные дела фальсифицируются, а органы правопорядка и суды работают под диктовку политиков, "как будто позабывших о праве и честном правосудии".Дерипаска заявил, что основной задачей для политиков по окончании кризиса станет масштабное изменение норм международного права, которые примут и будут соблюдать все государства.По мнению бизнесмена, также произойдет тотальная деполитизация ведомств системы ООН и международных судебных институтов. В частности , речь идет об обязательной регулярной смене их штаб-квартир. Подытоживая, он отметил, что этот шаг необходим для того, чтобы лишить принимающие государства административных рычагов давления на принимаемые решения.
https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821812435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег дерипаска, оон, в мире, россия
Олег Дерипаска, ООН, В мире, Россия
17:31 06.10.2022 (обновлено: 18:12 06.10.2022)
Дерипаска спрогнозировал продолжительность мирового кризиса
Миллиардер Дерипаска заявил, что мировой кризис продлится еще 2,5-3 года