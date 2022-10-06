https://ria.ru/20221006/banki-1821881352.html

ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков

ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков - РИА Новости, 06.10.2022

ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков

Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в ДНР ждут решения правительства России и отдельных финансовых... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:37

2022-10-06T09:37

2022-10-06T12:07

экономика

виталий хоценко

донецкая народная республика

промсвязьбанк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820577632_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_53ada892524ae79f72a35af40898126b.jpg

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в ДНР ждут решения правительства России и отдельных финансовых организаций о заходе новых банков на территорию республики.На данный момент в ДНР действуют Центральный республиканский банк и российский "Промсвязьбанк"."ПСБ уже зашёл, поэтому можно говорить, что российские банки зашли на территорию республики. А по новым банкам будут отдельные решения правительства. И будут отдельные решения банков. Пока рано", - сказал РИА Новости Хоценко.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, промсвязьбанк, россия