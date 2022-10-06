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ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков - РИА Новости, 06.10.2022
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ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков
ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков - РИА Новости, 06.10.2022
ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в ДНР ждут решения правительства России и отдельных финансовых... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:37
2022-10-06T12:07
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
промсвязьбанк
россия
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в ДНР ждут решения правительства России и отдельных финансовых организаций о заходе новых банков на территорию республики.На данный момент в ДНР действуют Центральный республиканский банк и российский "Промсвязьбанк"."ПСБ уже зашёл, поэтому можно говорить, что российские банки зашли на территорию республики. А по новым банкам будут отдельные решения правительства. И будут отдельные решения банков. Пока рано", - сказал РИА Новости Хоценко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, промсвязьбанк, россия
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Промсвязьбанк, Россия
09:37 06.10.2022 (обновлено: 12:07 06.10.2022)
 
ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков

Премьер ДНР Хоценко: республика ждет решения правительства о заходе новых банков

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в ДНР ждут решения правительства России и отдельных финансовых организаций о заходе новых банков на территорию республики.
На данный момент в ДНР действуют Центральный республиканский банк и российский "Промсвязьбанк".
"ПСБ уже зашёл, поэтому можно говорить, что российские банки зашли на территорию республики. А по новым банкам будут отдельные решения правительства. И будут отдельные решения банков. Пока рано", - сказал РИА Новости Хоценко.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаВиталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаПромсвязьбанкРоссия
 
 
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