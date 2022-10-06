https://ria.ru/20221006/banki-1821881352.html
ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков
ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков - РИА Новости, 06.10.2022
ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в ДНР ждут решения правительства России и отдельных финансовых... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:37
2022-10-06T09:37
2022-10-06T12:07
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
промсвязьбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820577632_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_53ada892524ae79f72a35af40898126b.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в ДНР ждут решения правительства России и отдельных финансовых организаций о заходе новых банков на территорию республики.На данный момент в ДНР действуют Центральный республиканский банк и российский "Промсвязьбанк"."ПСБ уже зашёл, поэтому можно говорить, что российские банки зашли на территорию республики. А по новым банкам будут отдельные решения правительства. И будут отдельные решения банков. Пока рано", - сказал РИА Новости Хоценко.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820577632_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_1c2ddc68d3d154c705b1e729204052eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, промсвязьбанк, россия
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Промсвязьбанк, Россия
09:37 06.10.2022 (обновлено: 12:07 06.10.2022)
ДНР ждет решения правительства о заходе в республику новых банков
Премьер ДНР Хоценко: республика ждет решения правительства о заходе новых банков