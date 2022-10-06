https://ria.ru/20221006/aviaperevozka-1821901368.html

"Уральские авиалинии" после иска Роспотребнадзора вернули деньги клиентам

"Уральские авиалинии" после иска Роспотребнадзора вернули деньги клиентам - РИА Новости, 06.10.2022

"Уральские авиалинии" после иска Роспотребнадзора вернули деньги клиентам

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула деньги за отмененные рейсы большинству клиентов, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:03

2022-10-06T11:03

2022-10-06T11:03

туризм

туризм

новости - туризм

уральские авиалинии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула деньги за отмененные рейсы большинству клиентов, сообщает пресс-служба перевозчика."Авиакомпания практически завершила обработку заявлений на возврат за несостоявшиеся перелеты в связи с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России", — говорится в заявлении. По итогам девяти месяцев 51,5 тысяча клиентов уже получили деньги в полном объеме, что составляет 98 процентов обращений от общего количества поступивших заявок, добавили в компании.Уточняется, что в настоящее время ведется работа по оставшимся 829 заявкам. Они обработаны, но для финального платежа не хватает одного или нескольких данных пассажиров.Ранее Роспотребнадзор подал в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективный иск на авиакомпанию из-за жалоб пассажиров на невозврат денег при отмене рейсов. Позже стороны договорилось о досудебном урегулировании спора.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, уральские авиалинии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург, россия