https://ria.ru/20221005/zamorozka-1821583927.html

Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать

Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать - РИА Новости, 05.10.2022

Диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать

Многие россияне замораживают на зиму сезонные ягоды, фрукты и овощи. Однако далеко не все продукты можно хранить при минусовой температуре, предупредила в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:15

2022-10-05T02:15

2022-10-05T10:50

общество

россия

марият мухина

питание

здоровье

еда

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Многие россияне замораживают на зиму сезонные ягоды, фрукты и овощи. Однако далеко не все продукты можно хранить при минусовой температуре, предупредила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.В морозильнике состав некоторых продуктов питания меняется, отметила она. В частности, зелень перестает быть источником витаминов и антиоксидантов.Заморозка с последующей разморозкой могут негативно влиять на пищевую ценность овощей, содержащих много воды, продолжила она."Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость", — пояснила Мухина.Белковые продукты тоже могут менять свои свойства при отрицательной температуре, уверена диетолог.По ее словам, холод снижает активность полиненасыщенных жирных кислот,"Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной", — уточнила Мухина.Среди продуктов, которые не стоит подвергать заморозке, диетолог назвала также сыр и бананы.

https://rsport.ria.ru/20220912/dietolog-1816245664.html

https://ria.ru/20220907/golod-1814986147.html

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общество, россия, марият мухина, питание, здоровье, еда