https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821520435.html
Назван учитель года в России
Назван учитель года в России - РИА Новости, 05.10.2022
Назван учитель года в России
Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:05
2022-10-05T10:05
2022-10-05T15:40
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область). Фамилию лауреата объявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.Член жюри, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что он всегда приглашает участников конкурса почитать лекции в МГУ. Но такой замечательной "пятерки" не припомнит.Выступая на сцене, Дмитрий Лутовинов сказал, что посвящает победу своей бабушке, которая всю жизнь работала в школе.Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно, уже в 33-й раз. В 2022 году он проходил в Тюмени. Каждый год в нем участвуют более 100 тысяч учителей.В этом году в финал Всероссийского конкурса "Учитель года России" вышли 88 участников из 85 регионов России, а также педагоги из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года МИД России" из Венгрии.Завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском дворце.Напомним, что указом президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.
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социальный навигатор, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, общество, россия, тюмень, сн_образование, татьяна голикова, виктор садовничий, луганская народная республика, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), венгрия
Социальный навигатор, Государственный Кремлевский дворец, Учитель года 2022, Общество, Россия, Тюмень, СН_Образование, Татьяна Голикова, Виктор Садовничий, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Московская область (Подмосковье), Венгрия
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область). Фамилию лауреата объявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
"Конкурс 30 лет шагает по всей стране. Каждый этап — подтверждение профессионализма учителя. В эпоху глобальной цифровизации невозможно заменить учителя роботом. Каждый раз, когда учитель берет "первочка" за руку, он учит его уважать старших, он воспитывает новое поколение. Мир хрупок, и нам приходится сталкиваться с разными вызовами. Учитель — самая мирная профессия, но иногда учителям приходится защищать ученика собой", — сказала она в начале церемонии.
Член жюри, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что он всегда приглашает участников конкурса почитать лекции в МГУ. Но такой замечательной "пятерки" не припомнит.
Выступая на сцене, Дмитрий Лутовинов сказал, что посвящает победу своей бабушке, которая всю жизнь работала в школе.
Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно, уже в 33-й раз. В 2022 году он проходил в Тюмени. Каждый год в нем участвуют более 100 тысяч учителей.
В этом году в финал Всероссийского конкурса "Учитель года России" вышли 88 участников из 85 регионов России, а также педагоги из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года МИД России" из Венгрии.
Завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском дворце.
Напомним, что указом президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.