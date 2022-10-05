https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821520435.html

Назван учитель года в России

Назван учитель года в России - РИА Новости, 05.10.2022

Назван учитель года в России

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:05

2022-10-05T10:05

2022-10-05T15:40

социальный навигатор

государственный кремлевский дворец

учитель года 2022

общество

россия

тюмень

сн_образование

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821655446_0:388:2048:1540_1920x0_80_0_0_97592ac7134dc75bab2da82589eb1797.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область). Фамилию лауреата объявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.Член жюри, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что он всегда приглашает участников конкурса почитать лекции в МГУ. Но такой замечательной "пятерки" не припомнит.Выступая на сцене, Дмитрий Лутовинов сказал, что посвящает победу своей бабушке, которая всю жизнь работала в школе.Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно, уже в 33-й раз. В 2022 году он проходил в Тюмени. Каждый год в нем участвуют более 100 тысяч учителей.В этом году в финал Всероссийского конкурса "Учитель года России" вышли 88 участников из 85 регионов России, а также педагоги из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года МИД России" из Венгрии.Завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском дворце.Напомним, что указом президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821695781.html

россия

тюмень

луганская народная республика

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, общество, россия, тюмень, сн_образование, татьяна голикова, виктор садовничий, луганская народная республика, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), венгрия