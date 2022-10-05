https://ria.ru/20221005/tokaev-1821602252.html
Волонтеры предложили выдвинуть Токаева в президенты Казахстана
Волонтеры предложили выдвинуть Токаева в президенты Казахстана - РИА Новости, 05.10.2022
Волонтеры предложили выдвинуть Токаева в президенты Казахстана
Национальная волонтерская сеть Казахстана на собрании в среду в Астане выступила с инициативой о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:15
2022-10-05T08:15
2022-10-05T09:12
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 5 окт - РИА Новости. Национальная волонтерская сеть Казахстана на собрании в среду в Астане выступила с инициативой о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, сообщает госагентство "Казинформ".Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям. В Астане в четверг пройдут съезды трех парламентских партий - "Аманат", "Народная партия Казахстана" и "Ак жол" (Светлый путь), на которых они, как ожидается, выскажут свое мнение касательно предстоящих президентских выборов.Токаев в апреле этого года вышел из партии "Аманат" и сложил полномочия ее лидера, так как считает, что глава государства должен находиться вне партийного поля. Позже это положение закрепили в конституции на прошедшем летом референдуме."Мы проводим общее собрание Национальной волонтерской сети, на котором хотим выступить с инициативой выдвижения от лица всех волонтерских организаций, входящих в нашу сеть, в кандидаты президента действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева…. Наш президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента", - обратилась к участникам собрания председатель сети Вера Ким.По информации издания, присутствующие в зале и подключившиеся через видеосвязь участники поддержали инициативу выдвижения Токаева в кандидаты в президенты.В этот же день в столице Казахстана "предложение выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента" единогласно поддержали делегаты конференции Гражданского альянса Казахстана."С 1 сентября, когда глава государства в своем послании озвучил о том, что осенью состоятся выборы президента, поступило очень много сообщений, телефонных звонков мне персонально как президенту гражданского альянса Казахстана, высшему должностному лицу нашего объединения. Они не просто с просьбой, а требованием о том, чтобы мы выдвинули кандидатуру действующего главы государства на пост президента Республики Казахстан", - сказала глава альянса Бану Нургазиева, которую цитирует агентство.По информации с сайта альянса, он является одним из наиболее крупных республиканских объединений, охватывающий свыше 3 тысяч некоммерческих организаций по всей стране.
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601817.html
https://ria.ru/20220929/prazdnik-1820235576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
08:15 05.10.2022 (обновлено: 09:12 05.10.2022)
Волонтеры предложили выдвинуть Токаева в президенты Казахстана
Общественное волонтерское объединение Казахстана предложило выдвинуть Токаева в президенты
АЛМА-АТА, 5 окт - РИА Новости.
Национальная волонтерская сеть Казахстана на собрании в среду в Астане выступила с инициативой о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, сообщает госагентство "Казинформ
".
Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям. В Астане в четверг пройдут съезды трех парламентских партий - "Аманат", "Народная партия Казахстана" и "Ак жол" (Светлый путь), на которых они, как ожидается, выскажут свое мнение касательно предстоящих президентских выборов.
Токаев в апреле этого года вышел из партии "Аманат" и сложил полномочия ее лидера, так как считает, что глава государства должен находиться вне партийного поля. Позже это положение закрепили в конституции на прошедшем летом референдуме.
"Мы проводим общее собрание Национальной волонтерской сети, на котором хотим выступить с инициативой выдвижения от лица всех волонтерских организаций, входящих в нашу сеть, в кандидаты президента действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева…. Наш президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента", - обратилась к участникам собрания председатель сети Вера Ким.
По информации издания, присутствующие в зале и подключившиеся через видеосвязь участники поддержали инициативу выдвижения Токаева в кандидаты в президенты.
В этот же день в столице Казахстана "предложение выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента" единогласно поддержали делегаты конференции Гражданского альянса Казахстана.
"С 1 сентября, когда глава государства в своем послании озвучил о том, что осенью состоятся выборы президента, поступило очень много сообщений, телефонных звонков мне персонально как президенту гражданского альянса Казахстана, высшему должностному лицу нашего объединения. Они не просто с просьбой, а требованием о том, чтобы мы выдвинули кандидатуру действующего главы государства на пост президента Республики Казахстан", - сказала глава альянса Бану Нургазиева, которую цитирует агентство.
По информации с сайта альянса, он является одним из наиболее крупных республиканских объединений, охватывающий свыше 3 тысяч некоммерческих организаций по всей стране.