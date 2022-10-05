https://ria.ru/20221005/tokaev-1821602252.html

Волонтеры предложили выдвинуть Токаева в президенты Казахстана

Волонтеры предложили выдвинуть Токаева в президенты Казахстана - РИА Новости, 05.10.2022

Волонтеры предложили выдвинуть Токаева в президенты Казахстана

Национальная волонтерская сеть Казахстана на собрании в среду в Астане выступила с инициативой о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:15

2022-10-05T08:15

2022-10-05T09:12

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 5 окт - РИА Новости. Национальная волонтерская сеть Казахстана на собрании в среду в Астане выступила с инициативой о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, сообщает госагентство "Казинформ".Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям. В Астане в четверг пройдут съезды трех парламентских партий - "Аманат", "Народная партия Казахстана" и "Ак жол" (Светлый путь), на которых они, как ожидается, выскажут свое мнение касательно предстоящих президентских выборов.Токаев в апреле этого года вышел из партии "Аманат" и сложил полномочия ее лидера, так как считает, что глава государства должен находиться вне партийного поля. Позже это положение закрепили в конституции на прошедшем летом референдуме."Мы проводим общее собрание Национальной волонтерской сети, на котором хотим выступить с инициативой выдвижения от лица всех волонтерских организаций, входящих в нашу сеть, в кандидаты президента действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева…. Наш президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента", - обратилась к участникам собрания председатель сети Вера Ким.По информации издания, присутствующие в зале и подключившиеся через видеосвязь участники поддержали инициативу выдвижения Токаева в кандидаты в президенты.В этот же день в столице Казахстана "предложение выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента" единогласно поддержали делегаты конференции Гражданского альянса Казахстана."С 1 сентября, когда глава государства в своем послании озвучил о том, что осенью состоятся выборы президента, поступило очень много сообщений, телефонных звонков мне персонально как президенту гражданского альянса Казахстана, высшему должностному лицу нашего объединения. Они не просто с просьбой, а требованием о том, чтобы мы выдвинули кандидатуру действующего главы государства на пост президента Республики Казахстан", - сказала глава альянса Бану Нургазиева, которую цитирует агентство.По информации с сайта альянса, он является одним из наиболее крупных республиканских объединений, охватывающий свыше 3 тысяч некоммерческих организаций по всей стране.

https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601817.html

https://ria.ru/20220929/prazdnik-1820235576.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев