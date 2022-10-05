https://ria.ru/20221005/stroitelstvo-1821912968.html

Файзуллин: строительство в условиях санкций приобретает особое значение

Файзуллин: строительство в условиях санкций приобретает особое значение - РИА Новости, 06.10.2022

Файзуллин: строительство в условиях санкций приобретает особое значение

Строительство в условиях санкций приобретает особое значение, поскольку обеспечивает загрузку промпредприятий и создает рабочие места, заявил министр... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T21:29

2022-10-05T21:29

2022-10-06T11:33

республика татарстан

россия

рустам минниханов

казахстан

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814896880_0:113:2336:1427_1920x0_80_0_0_d3f726b3423120e4b19f73ae6364e159.jpg

КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Строительство в условиях санкций приобретает особое значение, поскольку обеспечивает загрузку промпредприятий и создает рабочие места, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин."В 2020 году министерство строительства России поддержало предложения от сектора промышленного строительства, и мы зародили вот такую новую форму строительного чемпионата…Строители сегодня выполняют огромный объем задач, особенно в условиях санкционных строительство приобретает особое значение. Это загрузка наших промышленных предприятий, новые рабочие места", - сказал Файзуллин в ходе открытия II Международного строительного чемпионата.Министр отметил, что в чемпионате принимают участие делегации из Армении, Казахстана, Белоруссии, Туркмении, Азербайджана и поделал всем победы.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика имеет серьезные традиции в строительстве - этой отрасли более 100 лет. В регионе активно строятся как социальные, так и крупные промышленные объекты - в нефтепереработке, машиностроении, других отраслях. По словам главы региона, инвестиции в основной капитал в этом году превысят 700 миллиардов рублей.II Международный строительный чемпионат проходит в Казани 5-8 октября. В его рамках состоятся соревнования специалистов в сфере промышленного строительства – представителей организаций, независимых участников, студентов профильных вузов и колледжей. Для участников подготовлены 20 индивидуальных и командных номинаций, разделенные на три блока: промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление проектом строительства.В рамках деловой программы чемпионата, которая стартует в четверг, будут обсуждаться вопросы поиска решений стратегически важных задач по развитию промышленного строительства в России и за рубежом.Откроет деловую программу пленарная сессия "Строительная отрасль: сценарии и актуальные прогнозы будущего".

https://realty.ria.ru/20221003/stroitelstvo-1821207136.html

https://realty.ria.ru/20221003/stroitelstvo-1821230617.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, рустам минниханов, казахстан, экономика