https://ria.ru/20221005/sad-1821783156.html

В Иркутской области откроют десять детских садов

В Иркутской области откроют десять детских садов - РИА Новости, 05.10.2022

В Иркутской области откроют десять детских садов

Десять детских садов с общим количеством около тысячи мест откроют в этом году в Иркутской области, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:50

2022-10-05T17:50

2022-10-05T17:50

иркутская область

общество

игорь кобзев

иркутск

лесной

дмитрий демешин

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Десять детских садов с общим количеством около тысячи мест откроют в этом году в Иркутской области, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.В Иркутске сегодня введен в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Лесной. Новый объект дошкольного образования в среду посетили заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, который прибыл в регион с рабочим визитом, и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Строительство детского сада на 220 мест велось с 2021 года по национальному проекту "Демография". В здании установлена современная система безопасности, есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, вертикальный лифт-подъемник, для каждой из 11 групп организован отдельный вход, входные площадки оборудованы пандусами. Дети начнут посещать детсад с ноября.Дмитрий Демешин отметил, что новое дошкольное учреждение соответствует самым высоким критериям."В этом году на территории области открываем 10 детских садов, с общим количеством около тысячи мест. В следующем году планируем построить столько же дошкольных учреждений", – сказал Кобзев.Глава региона также отметил, что в Приангарье на 2022-2023 годы в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования" включены 59 объектов. В них будет проведен капитальный ремонт и модернизирована система безопасности.

https://ria.ru/20221005/proekty-1821739484.html

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общество, игорь кобзев, иркутск, лесной, дмитрий демешин, иркутская область