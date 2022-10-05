https://ria.ru/20221005/proekty-1821739484.html

Значимые проекты развития Иркутской области вошли в постановление Совфеда

Значимые проекты развития Иркутской области вошли в постановление Совфеда - РИА Новости, 05.10.2022

Значимые проекты развития Иркутской области вошли в постановление Совфеда

Совет Федерации РФ издал постановление о государственной поддержке значимых проектов социально-экономического развития Иркутской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:07

2022-10-05T16:07

2022-10-05T16:07

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

россия

братск

совет федерации рф

общество

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ИРКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Совет Федерации РФ издал постановление о государственной поддержке значимых проектов социально-экономического развития Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Перспективные направления развития Приангарья были представлены в сентябре во время Дней Иркутской области в Совете Федерации РФ. Делегация региона во главе с губернатором Игорем Кобзевым приняла участие в заседании пяти комитетов Совета Федерации, где были представлены перспективные проекты развития региона, в частности, связанные с возведением автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС, строительством нового аэропорта, объектов здравоохранения в Братске и Иркутске, лесосеменного центра на территории Мегетского лесопитомника и реконструкцией здания Иркутского театра юного зрителя."Совет Федерации Федерального Собрания РФ поддержал значимые проекты по развитию Иркутской области. Соответствующее постановление "О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области" принято на 530-м заседании Совета Федерации", - говорится в сообщении.По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, это стало результатом большой совместной работы правительства региона, законодательного собрания области, сенаторов. Поддержка Совета Федерации означает, что значимые перспективные проекты по развитию Иркутской области рекомендованы для поддержки правительству РФ.В принятом постановлении отмечено, что Иркутская область обладает значительным экономическим и инвестиционным потенциалом, имеющим стратегические запасы природных ресурсов. В документе также говорится, что особенно важно уделять приоритетное внимание вопросам сохранения экологии Байкальского региона. Для этого требуется реализация дополнительных мер по сохранению экологической системы Байкала.

https://ria.ru/20220922/irkutsk-1818742287.html

https://ria.ru/20220726/irkutsk-1805160162.html

иркутская область

россия

братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь кобзев, иркутская область, россия, братск, совет федерации рф, общество