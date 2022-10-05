https://ria.ru/20221005/politika-1821490130.html

Двойные стандарты. Что заставит Запад признать референдумы в Донбассе

Двойные стандарты. Что заставит Запад признать референдумы в Донбассе - РИА Новости, 05.10.2022

Двойные стандарты. Что заставит Запад признать референдумы в Донбассе

Коллективный Запад ожидаемо раскритиковал и не признал референдумы о вхождении в состав России новых территорий. Однако, как показывает практика, такой подход... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:00

2022-10-05T10:24

в мире

косово

югославия

тайвань

нато

евросоюз

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Дмитрий Ильин. Коллективный Запад ожидаемо раскритиковал и не признал референдумы о вхождении в состав России новых территорий. Однако, как показывает практика, такой подход крайне избирателен. Как западные страны трактуют международное право в собственных интересах — в материале РИА Новости.Косовский прецедентВ 2014-м, когда Крым воссоединился в Россией, США и их европейские союзники сочли референдум неправомочным. Власти полуострова ссылались на "косовский прецедент", но на Западе это не слышали. Впрочем, с правовой точки зрения случаи Косово и Крыма различаются. И не в пользу так называемого цивилизованного мира.В 1991-м Автономный край Косова и Метохии (под этим названием он существует и сейчас в рамках сербского законодательства), входивший в Югославию, провел референдум. Более 90 процентов албанцев высказались за отделение. Запад это проигнорировал.Тем не менее Приштина в 2008-м провозгласила независимость. Причем без плебисцита — хватило резолюции местного парламента. И почти сто стран тут же признали новое "государство"."Один Китай" — только на словахЕще более абсурдна ситуация с Тайванем. На уровне риторики Белый дом поддерживает концепцию одного Китая, подразумевающую, что материковая КНР и Тайвань с прилегающими островами — единое государство. На деле же США, как и их европейские сателлиты, а также Япония и Южная Корея, тесно сотрудничают с Тайбэем в обход Пекина.Американцы и европейцы лишь формально соблюдают "правила приличия", например, не выстраивая официальных дипломатических отношений с Тайванем. Взаимодействуют на уровне многочисленных двусторонних комиссий, но это в данном случае — не более чем ширма. Высокопоставленные чиновники и политики США регулярно наносят визиты на Тайвань, и, несмотря на сдержанность Пекина, выступающего за дипломатическое урегулирование проблемы, продолжают накачивать остров оружием.При этом Тайбэю не раз предлагали схему "одна страна — две системы". Так живет, например, Гонконг — самостоятельный и важный субъект мировой экономики. Единственное, в чем он ограничен, — политические решения. Тайвань же настаивает на полной независимости, а Запад не просто закрывает на это глаза, но и поддерживает сепаратистские настроения.Распад ЮгославииЭто вполне в западной внешнеполитической традиции. Например, в 1990-м парламент Словении объявил о независимости. В отличие от Косово, референдум был, но после депутатского голосования. В 1991-м республика вышла из Югославии, хотя и без одобрения федеральными властями. Затем Словению быстро приняли в Евросоюз и НАТО.В 1991-м в Хорватии тоже состоялся референдум. Спустя менее года ее независимость признали все члены ЕС.В Боснии и Герцеговине в 1992-м приняли меморандум о суверенитете и организовали якобы плебисцит, сомнительный по многим параметрам. Сербское население голосование проигнорировало, а отделение от Югославии поддержали менее 70 процентов пришедших на участки.Развал СССРВ 1991-м в Латвии провели "избирательную консультацию по вопросу о независимости". Несмотря на обтекаемое название, процедуру засчитали как референдум, хотя выборку для опроса трудно назвать репрезентативной.Примерно так же поступила Литва. В Эстонии голосование организовали, но с участием лишь "правопреемных граждан" (тех, кто был гражданином до 1940-го, и их потомков) и людей с "зелеными карточками", которые выдавали только сторонникам независимости. Все три прибалтийские республики в итоге присоединились к ЕС и НАТО.А вот Абхазию и Южную Осетию Запад не признает, хотя обе республики остались в Грузии в обход советского законодательства. Когда грузинские власти проводили референдум о выходе из СССР, субъекты (в том числе Абхазия и Южная Осетия) имели право на собственное мнение. В Тбилиси на это не обратили никакого внимания. Как и на последующие плебисциты, на которых абхазы и осетины высказались за независимость (более 90 процентов).От Кипра до ТехасаНаконец, у Запада есть и собственные "скелеты в шкафу". Ныне американский штат Техас до 1836-го принадлежал Мексике. Однако при поддержке США местные переселенцы подняли мятеж и провозгласили независимость. А в 1845-м, когда экономический потенциал региона стал очевиден, Вашингтон фактически отвоевал Техас у Мехико.Показательный пример западной политики двойных стандартов — Турецкая Республика Северного Кипра, признаваемая только Анкарой. Нерешенность территориального спора не мешает членам НАТО выстраивать отношения с Турцией, поддерживая конфликт в замороженном состоянии и, вероятно, используя для давления в кулуарных переговорах. Москва же всегда апеллирует к прозрачным процедурам и праву на самоопределение, но эта позиция в такой контекст, конечно, не вписывается.

https://ria.ru/20171019/1507177333.html

https://ria.ru/20201023/tayvan-1581209226.html

https://ria.ru/20221003/khorvatiya-1821298139.html

https://ria.ru/20220919/diskriminatsiya-1817926857.html

https://ria.ru/20220621/tekhas-1796937661.html

косово

югославия

тайвань

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в мире, косово, югославия, тайвань, нато, евросоюз