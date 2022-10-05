Рейтинг@Mail.ru
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/pogoda-1821827995.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:49
2022-10-05T20:49
москва
московская область (подмосковье)
общество
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353657_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_bd2e005411965d2845cc6622d0fb112c.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 21.00 среды до 9.00 четверга.
https://ria.ru/20221005/pogoda-1821660899.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353657_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_dbee9eb384f84b003f4c9abe86d4bf12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), общество, гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Гидрометцентр
20:49 05.10.2022
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана
Сотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 12:24
Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе
Отмечается, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 21.00 среды до 9.00 четверга.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала