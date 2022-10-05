https://ria.ru/20221005/pogoda-1821827995.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:49
2022-10-05T20:49
2022-10-05T20:49
москва
московская область (подмосковье)
общество
гидрометцентр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 21.00 среды до 9.00 четверга.
https://ria.ru/20221005/pogoda-1821660899.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана