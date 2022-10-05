Рейтинг@Mail.ru
Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/peregovory-1821632638.html
Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России"
Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 05.10.2022
Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России"
Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:05
2022-10-05T11:05
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."В заключительный день Международного экспортного форума "Сделано в России", 22 октября 2022 года, Школа экспорта РЭЦ проведет суперлигу студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером", - говорится в сообщении.Организаторы отмечают, что "турнир станет отличной возможностью для студентов проверить свои силы в проведении переговоров с иностранным партнером или, наоборот, выступить на стороне зарубежного контрагента".В каждом раунде команды-участники получат кейсы, проведут переговорные поединки с командами соперников в роли экспортеров или покупателей, а также получат обратную связь от экспертов и жюри.За победу будут бороться студенты бакалавриата и магистратуры 8 вузов по профильным направлениям подготовки, связанным с внешнеэкономической деятельностью, победители предыдущих турниров и команды, успешно прошедшие квалификационный отбор.Все участники турнира получат призы от Школы экспорта РЭЦ, а команда-победитель - возможность в 2023 году пройти обучение по очной программе обучения Школы экспорта РЭЦ бесплатно.На турнир можно зарегистрироваться на сайте форума "Сделано в России". Участие бесплатное.
https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html
https://ria.ru/20220930/rets-1820525062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b30fdbb24285e8468b116da7b3d8b4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России"
11:05 05.10.2022
 

Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"В заключительный день Международного экспортного форума "Сделано в России", 22 октября 2022 года, Школа экспорта РЭЦ проведет суперлигу студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 12:34
РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Организаторы отмечают, что "турнир станет отличной возможностью для студентов проверить свои силы в проведении переговоров с иностранным партнером или, наоборот, выступить на стороне зарубежного контрагента".
В каждом раунде команды-участники получат кейсы, проведут переговорные поединки с командами соперников в роли экспортеров или покупателей, а также получат обратную связь от экспертов и жюри.
За победу будут бороться студенты бакалавриата и магистратуры 8 вузов по профильным направлениям подготовки, связанным с внешнеэкономической деятельностью, победители предыдущих турниров и команды, успешно прошедшие квалификационный отбор.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 10:53
РЭЦ объявил о старте конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Все участники турнира получат призы от Школы экспорта РЭЦ, а команда-победитель - возможность в 2023 году пройти обучение по очной программе обучения Школы экспорта РЭЦ бесплатно.
На турнир можно зарегистрироваться на сайте форума "Сделано в России". Участие бесплатное.
"Если вы не являетесь участником команд, мы будем рады видеть вас в качестве зрителей. Помимо турнира мы будем проводить мастер-классы по кросс-культурным особенностям коммуникации с зарубежными партнерами", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Форум "Сделано в России"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала