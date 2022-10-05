https://ria.ru/20221005/peregovory-1821632638.html

Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России"

Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 05.10.2022

Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России"

Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:05

2022-10-05T11:05

2022-10-05T11:05

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."В заключительный день Международного экспортного форума "Сделано в России", 22 октября 2022 года, Школа экспорта РЭЦ проведет суперлигу студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером", - говорится в сообщении.Организаторы отмечают, что "турнир станет отличной возможностью для студентов проверить свои силы в проведении переговоров с иностранным партнером или, наоборот, выступить на стороне зарубежного контрагента".В каждом раунде команды-участники получат кейсы, проведут переговорные поединки с командами соперников в роли экспортеров или покупателей, а также получат обратную связь от экспертов и жюри.За победу будут бороться студенты бакалавриата и магистратуры 8 вузов по профильным направлениям подготовки, связанным с внешнеэкономической деятельностью, победители предыдущих турниров и команды, успешно прошедшие квалификационный отбор.Все участники турнира получат призы от Школы экспорта РЭЦ, а команда-победитель - возможность в 2023 году пройти обучение по очной программе обучения Школы экспорта РЭЦ бесплатно.На турнир можно зарегистрироваться на сайте форума "Сделано в России". Участие бесплатное.

https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html

https://ria.ru/20220930/rets-1820525062.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии"