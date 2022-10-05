https://ria.ru/20221005/peregovory-1821632638.html
Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России"
Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 05.10.2022
Студенты научатся переговорам с партнерами на форуме "Сделано в России"
Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:05
2022-10-05T11:05
2022-10-05T11:05
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."В заключительный день Международного экспортного форума "Сделано в России", 22 октября 2022 года, Школа экспорта РЭЦ проведет суперлигу студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером", - говорится в сообщении.Организаторы отмечают, что "турнир станет отличной возможностью для студентов проверить свои силы в проведении переговоров с иностранным партнером или, наоборот, выступить на стороне зарубежного контрагента".В каждом раунде команды-участники получат кейсы, проведут переговорные поединки с командами соперников в роли экспортеров или покупателей, а также получат обратную связь от экспертов и жюри.За победу будут бороться студенты бакалавриата и магистратуры 8 вузов по профильным направлениям подготовки, связанным с внешнеэкономической деятельностью, победители предыдущих турниров и команды, успешно прошедшие квалификационный отбор.Все участники турнира получат призы от Школы экспорта РЭЦ, а команда-победитель - возможность в 2023 году пройти обучение по очной программе обучения Школы экспорта РЭЦ бесплатно.На турнир можно зарегистрироваться на сайте форума "Сделано в России". Участие бесплатное.
https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html
https://ria.ru/20220930/rets-1820525062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Суперлига студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером" пройдет 22 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"В заключительный день Международного экспортного форума "Сделано в России", 22 октября 2022 года, Школа экспорта РЭЦ проведет суперлигу студенческого турнира "Эффективные переговоры с иностранным партнером", - говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что "турнир станет отличной возможностью для студентов проверить свои силы в проведении переговоров с иностранным партнером или, наоборот, выступить на стороне зарубежного контрагента".
В каждом раунде команды-участники получат кейсы, проведут переговорные поединки с командами соперников в роли экспортеров или покупателей, а также получат обратную связь от экспертов и жюри.
За победу будут бороться студенты бакалавриата и магистратуры 8 вузов по профильным направлениям подготовки, связанным с внешнеэкономической деятельностью, победители предыдущих турниров и команды, успешно прошедшие квалификационный отбор.
Все участники турнира получат призы от Школы экспорта РЭЦ, а команда-победитель - возможность в 2023 году пройти обучение по очной программе обучения Школы экспорта РЭЦ бесплатно.
На турнир можно зарегистрироваться на сайте форума "Сделано в России". Участие бесплатное.
"Если вы не являетесь участником команд, мы будем рады видеть вас в качестве зрителей. Помимо турнира мы будем проводить мастер-классы по кросс-культурным особенностям коммуникации с зарубежными партнерами", - заключили в РЭЦ
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