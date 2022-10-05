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Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве - РИА Новости, 05.10.2022
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Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве
Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве - РИА Новости, 05.10.2022
Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве
Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ в среду. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:32
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россия
москва
литва
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ в среду.Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, добавили в министерстве."Было также заявлено, что с учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – так называемого Дома Балтрушайтиса", - подчеркнули в МИД РФ."В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/litva-1821157719.html
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россия, москва, литва, в мире
Россия, Москва, Литва, В мире
16:32 05.10.2022 (обновлено: 16:51 05.10.2022)
 
Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве

В МИД заявили, что Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве

© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание посольства Литвы в Москве
Здание посольства Литвы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание посольства Литвы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ в среду.
Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, добавили в министерстве.
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"Было также заявлено, что с учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – так называемого Дома Балтрушайтиса", - подчеркнули в МИД РФ.
"В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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