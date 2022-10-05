https://ria.ru/20221005/diplomatiya-1821750619.html
Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве
Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве - РИА Новости, 05.10.2022
Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве
Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ в среду. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:32
2022-10-05T16:32
2022-10-05T16:51
россия
москва
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796949397_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_0e62212c5f51c09d2b4a25d8f1cf37e3.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ в среду.Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, добавили в министерстве."Было также заявлено, что с учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – так называемого Дома Балтрушайтиса", - подчеркнули в МИД РФ."В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/litva-1821157719.html
https://ria.ru/20221003/litva-1821205382.html
россия
москва
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796949397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ffad26c3f6f3f88f392a8f5e83c36e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, литва, в мире
Россия, Москва, Литва, В мире
16:32 05.10.2022 (обновлено: 16:51 05.10.2022)
Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве
В МИД заявили, что Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве