https://ria.ru/20221005/diplomatiya-1821750619.html

Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве

Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве - РИА Новости, 05.10.2022

Россия заморозит работу культурного центра литовской дипмиссии в Москве

Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ в среду. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:32

2022-10-05T16:32

2022-10-05T16:51

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москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ в среду.Россия замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, добавили в министерстве."Было также заявлено, что с учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – так называемого Дома Балтрушайтиса", - подчеркнули в МИД РФ."В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/litva-1821157719.html

https://ria.ru/20221003/litva-1821205382.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, литва, в мире