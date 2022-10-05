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В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России - РИА Новости, 05.10.2022
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В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России
В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России - РИА Новости, 05.10.2022
В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России
Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T04:25
2022-10-05T04:25
цены на нефть
джо байден
владимир путин
россия
сша
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон.По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку этот шаг может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в следующем месяце.Публицист напомнил, что американскому лидеру так и не удалось убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо."Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд не удовлетворил главную просьбу Байдена: значительно увеличить добычу нефти, что спровоцировало бы снижение цен. &lt;…&gt; В Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с Владимиром Путиным", — говорится в статье.Как ранее сообщила Financial Times со ссылкой на источники, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. По информации газеты, организация может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20221005/neft-1821591366.html
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россия
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цены на нефть, джо байден, владимир путин, россия, сша, саудовская аравия, опек
Цены на нефть, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, Саудовская Аравия, ОПЕК
04:25 05.10.2022
 
В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России

Hill: Байдена ждут проблемы на промежуточных выборах из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон.
По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку этот шаг может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в следующем месяце.
"Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену после его едва ли удачной поездки в Саудовскую Аравию в начале лета", — считает Хендерсон.
Публицист напомнил, что американскому лидеру так и не удалось убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
02:28
СМИ: США отговаривают членов ОПЕК+ от решения сократить производство нефти
"Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд не удовлетворил главную просьбу Байдена: значительно увеличить добычу нефти, что спровоцировало бы снижение цен. <…> В Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с Владимиром Путиным", — говорится в статье.
Как ранее сообщила Financial Times со ссылкой на источники, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. По информации газеты, организация может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.
В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:11
В США заявили о подготовке санкций по ограничению цены на нефть из России
 
Цены на нефтьДжо БайденВладимир ПутинРоссияСШАСаудовская АравияОПЕК
 
 
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