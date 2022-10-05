В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России
Hill: Байдена ждут проблемы на промежуточных выборах из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон.
По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку этот шаг может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в следующем месяце.
"Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену после его едва ли удачной поездки в Саудовскую Аравию в начале лета", — считает Хендерсон.
Публицист напомнил, что американскому лидеру так и не удалось убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
"Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд не удовлетворил главную просьбу Байдена: значительно увеличить добычу нефти, что спровоцировало бы снижение цен. <…> В Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с Владимиром Путиным", — говорится в статье.
Как ранее сообщила Financial Times со ссылкой на источники, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. По информации газеты, организация может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.
В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.