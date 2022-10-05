https://ria.ru/20221005/bayden-1821593998.html

В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России

В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России - РИА Новости, 05.10.2022

В США заявили о болезненном ударе по Байдену из-за России

Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T04:25

2022-10-05T04:25

2022-10-05T04:25

цены на нефть

джо байден

владимир путин

россия

сша

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опек

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон.По его мнению, информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, поскольку этот шаг может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в следующем месяце.Публицист напомнил, что американскому лидеру так и не удалось убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо."Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд не удовлетворил главную просьбу Байдена: значительно увеличить добычу нефти, что спровоцировало бы снижение цен. <…> В Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с Владимиром Путиным", — говорится в статье.Как ранее сообщила Financial Times со ссылкой на источники, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. По информации газеты, организация может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20221005/neft-1821591366.html

https://ria.ru/20221004/sanktsii-1821359564.html

россия

сша

саудовская аравия

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цены на нефть, джо байден, владимир путин, россия, сша, саудовская аравия, опек