https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821504090.html

Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу

Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 04.10.2022

Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу

Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:03

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям."Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.В частности, в документе перечислены указы от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей. В указе Зеленского также говорится, что не имеющими юридических последствий якобы признаются "любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации".Совет Федерации РФ на заседании во вторник одобрил федеральные конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Луганской областей в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821390419.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821478864.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821367075.html

россия

луганская народная республика

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владимир путин, владимир зеленский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет федерации рф, оон, в мире