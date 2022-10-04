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Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 04.10.2022
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Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу
Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 04.10.2022
Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу
Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:02
2022-10-04T17:03
владимир путин
владимир зеленский
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совет федерации рф
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в мире
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям."Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.В частности, в документе перечислены указы от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей. В указе Зеленского также говорится, что не имеющими юридических последствий якобы признаются "любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации".Совет Федерации РФ на заседании во вторник одобрил федеральные конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Луганской областей в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821390419.html
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владимир путин, владимир зеленский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет федерации рф, оон, в мире
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
17:02 04.10.2022 (обновлено: 17:03 04.10.2022)
 
Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и Донбассу

Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и новым территориям

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента РФ Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
"Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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В частности, в документе перечислены указы от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей. В указе Зеленского также говорится, что не имеющими юридических последствий якобы признаются "любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации".
Совет Федерации РФ на заседании во вторник одобрил федеральные конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Луганской областей в состав России.
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Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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