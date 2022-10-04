https://ria.ru/20221004/zakon-1821517974.html

Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров

Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров

Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:55

2022-10-04T17:55

2022-10-04T18:22

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.В частности, теперь прокуроры могут обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающими ответные санкционные меры России.Ранее документ был принят Госдумой, но отклонен Совфедом из-за неточностей формулировок, как отмечали сенаторы. В результате была создана согласительная комиссия и закон был доработан.Как говорится в законе, прокуроры могут добиваться признания недействительными сделок, нарушающих специальные экономические меры РФ и меры воздействия на "недружественные действия иностранных государств".Согласно документу, прокуроры теперь могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.Также прокуроры могут обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, если есть сомнения в их соответствии законодательству о противодействии легализации (отмыванию) дроздов, полученных преступным путём.Помимо этого, прокуроры получают право вступать в дело о банкротстве, если в рамках такого дела затрагиваются жилищные права граждан.

https://ria.ru/20221004/zakon-1821420164.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, россия, совет федерации рф, госдума рф