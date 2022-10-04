Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/zakon-1821517974.html
Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров
Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров
Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:55
2022-10-04T18:22
жилье
россия
совет федерации рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.В частности, теперь прокуроры могут обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающими ответные санкционные меры России.Ранее документ был принят Госдумой, но отклонен Совфедом из-за неточностей формулировок, как отмечали сенаторы. В результате была создана согласительная комиссия и закон был доработан.Как говорится в законе, прокуроры могут добиваться признания недействительными сделок, нарушающих специальные экономические меры РФ и меры воздействия на "недружественные действия иностранных государств".Согласно документу, прокуроры теперь могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.Также прокуроры могут обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, если есть сомнения в их соответствии законодательству о противодействии легализации (отмыванию) дроздов, полученных преступным путём.Помимо этого, прокуроры получают право вступать в дело о банкротстве, если в рамках такого дела затрагиваются жилищные права граждан.
https://ria.ru/20221004/zakon-1821420164.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/prinyatie-1821353788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, совет федерации рф, госдума рф
Жилье, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
17:55 04.10.2022 (обновлено: 18:22 04.10.2022)
 
Совфед одобрил закон о расширении полномочий прокуроров

СФ одобрил закон о расширении полномочий прокуроров в гражданском и арбитражном процессе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.
В частности, теперь прокуроры могут обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающими ответные санкционные меры России.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:11
СФ одобрил закон о совершенствовании работы кредитных сельхозкооперативов
Ранее документ был принят Госдумой, но отклонен Совфедом из-за неточностей формулировок, как отмечали сенаторы. В результате была создана согласительная комиссия и закон был доработан.
Как говорится в законе, прокуроры могут добиваться признания недействительными сделок, нарушающих специальные экономические меры РФ и меры воздействия на "недружественные действия иностранных государств".
Согласно документу, прокуроры теперь могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.
Также прокуроры могут обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, если есть сомнения в их соответствии законодательству о противодействии легализации (отмыванию) дроздов, полученных преступным путём.
Помимо этого, прокуроры получают право вступать в дело о банкротстве, если в рамках такого дела затрагиваются жилищные права граждан.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:00В России
Совфед одобрил конституционные законы о принятии в состав РФ новых регионов
 
ЖильеРоссияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала