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Захарова назвала позицию Дании по ЧП на "Северных потоках" противозаконной - РИА Новости, 04.10.2022
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Захарова назвала позицию Дании по ЧП на "Северных потоках" противозаконной
Захарова назвала позицию Дании по ЧП на "Северных потоках" противозаконной - РИА Новости, 04.10.2022
Захарова назвала позицию Дании по ЧП на "Северных потоках" противозаконной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гадкой и противозаконной позицию Дании по терактам на "Северных потоках". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:45
2022-10-04T21:45
цены на нефть
мария захарова
радослав сикорский
владимир путин
россия
сша
дания
совет безопасности оон
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гадкой и противозаконной позицию Дании по терактам на "Северных потоках"."Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ о.Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод "дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН", на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию. Министр, отметила Захарова, объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии… и отвлечь внимание от событий на Украине"."Датский министр дошел до того, что обвинил российскую сторону в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов". Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных", - отметила она.Захарова подчеркнула, что Россия привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях, указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США, в уничтожении газопроводов, а также вообще начала что-либо говорить на этот счёт только после того, как член Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в своих соцсетях сразу же после обнаружения последствий взрывов публично поблагодарил США за произошедшее на российских газопроводах.По ее словам, в самих США раздаются голоса экспертов и представителей истеблишмента в пользу вероятной причастности спецслужб этой страны к совершенным диверсиям. Она также отметила, что в морской зоне, где пролегают газопроводы, военно-морских сил стран НАТО.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821552933.html
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цены на нефть, мария захарова, радослав сикорский, владимир путин, россия, сша, дания, совет безопасности оон, европарламент, нато
Цены на нефть, Мария Захарова, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Россия, США, Дания, Совет Безопасности ООН, Европарламент, НАТО
21:45 04.10.2022
 
Захарова назвала позицию Дании по ЧП на "Северных потоках" противозаконной

Захарова назвала позицию Дании по терактам на "Северных потоках" гадкой и противозаконной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гадкой и противозаконной позицию Дании по терактам на "Северных потоках".
"Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ о.Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия", - написала Захарова в Telegram-канале.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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По ее словам, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод "дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН", на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию. Министр, отметила Захарова, объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии… и отвлечь внимание от событий на Украине".
"Датский министр дошел до того, что обвинил российскую сторону в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов". Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что Россия привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях, указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США, в уничтожении газопроводов, а также вообще начала что-либо говорить на этот счёт только после того, как член Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в своих соцсетях сразу же после обнаружения последствий взрывов публично поблагодарил США за произошедшее на российских газопроводах.
По ее словам, в самих США раздаются голоса экспертов и представителей истеблишмента в пользу вероятной причастности спецслужб этой страны к совершенным диверсиям. Она также отметила, что в морской зоне, где пролегают газопроводы, военно-морских сил стран НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 20:40
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