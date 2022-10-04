https://ria.ru/20221004/vizit-1821485875.html

Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным

Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022

Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным

Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится во вторник в Telegram-канале правительственного портала... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:23

россия

генеральная прокуратура рф

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится во вторник в Telegram-канале правительственного портала "Объясняем.рф"."Можно, с разрешения командира воинской части", - ответили портале на вопрос, можно ли навестить мобилизованного человека в воинской части.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821477404.html

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450112.html

россия

украина

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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. 2022-10-04T16:22 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, украина, частичная мобилизация в россии