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Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
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Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным
Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным
Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится во вторник в Telegram-канале правительственного портала... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:22
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россия
генеральная прокуратура рф
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится во вторник в Telegram-канале правительственного портала "Объясняем.рф"."Можно, с разрешения командира воинской части", - ответили портале на вопрос, можно ли навестить мобилизованного человека в воинской части.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, генеральная прокуратура рф, украина, частичная мобилизация в россии
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Украина, Частичная мобилизация в России
16:22 04.10.2022 (обновлено: 16:23 04.10.2022)
 
Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным

Портал "Объясняем.рф": мобилизованных можно навещать с разрешения командира части

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДевушка провожает молодого человека, призванного в ходе частичной мобилизации
Девушка провожает молодого человека, призванного в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Девушка провожает молодого человека, призванного в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится во вторник в Telegram-канале правительственного портала "Объясняем.рф".
"Можно, с разрешения командира воинской части", - ответили портале на вопрос, можно ли навестить мобилизованного человека в воинской части.
Служили, умеют обращаться с оружием – инструктор об уровне подготовки прибывших в ДНР мобилизованных - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 16:03Специальная военная операция на Украине
Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 15:07Специальная военная операция на Украине
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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