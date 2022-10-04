https://ria.ru/20221004/vizit-1821485875.html
Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным
Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным
Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится во вторник в Telegram-канале правительственного портала... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:22
2022-10-04T16:22
2022-10-04T16:23
россия
генеральная прокуратура рф
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится во вторник в Telegram-канале правительственного портала "Объясняем.рф"."Можно, с разрешения командира воинской части", - ответили портале на вопрос, можно ли навестить мобилизованного человека в воинской части.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821477404.html
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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
2022-10-04T16:22
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россия, генеральная прокуратура рф, украина, частичная мобилизация в россии
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Украина, Частичная мобилизация в России
16:22 04.10.2022 (обновлено: 16:23 04.10.2022)
Портал "Объясняем.рф" рассказал о порядке визитов к мобилизованным
Портал "Объясняем.рф": мобилизованных можно навещать с разрешения командира части