https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821468833.html

Призеры "Учителя года России" займутся развитием образования в стране

Призеры "Учителя года России" займутся развитием образования в стране - РИА Новости, 04.10.2022

Призеры "Учителя года России" займутся развитием образования в стране

Финалисты Всероссийского конкурса конкурса "Учитель года России" готовы вносить предложения по развитию отечественной системы образования, а министерство... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:41

2022-10-04T15:41

2022-10-04T16:14

общество

анастасия зырянова

россия

донецкая народная республика

тюмень

государственный кремлевский дворец

учитель года 2022

социальный навигатор

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Финалисты Всероссийского конкурса конкурса "Учитель года России" готовы вносить предложения по развитию отечественной системы образования, а министерство просвещения России, в свою очередь, проанализирует и постарается воплотить в жизнь все их идеи, сообщили руководители министерства и призеры конкурса на пресс-конференции, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В этом году в финал конкурса вышли 88 участников из 85 регионов России, а также педагоги из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года МИД России" из Венгрии. В ходе заключительного (федерального) этапа конкурса были определены пять призеров. Имя победителя будет объявлено на торжественной церемонии, которая пройдет в День учителя, 5 октября, в Москве и завершится концертом в Государственном Кремлевском Дворце.Среди профессиональных конкурсов, которые проводит Минпросвещения России, "Учитель года" – совершенно особенный; он обладает большой историей и пользуется огромным авторитетом в педагогическом сообществе, отметила в своем выступлении заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова.По словам Анастасии Зыряновой, каждый из пяти призеров конкурса станет на год советником министра просвещения России и сможет вносить свои предложения по развитию системы образования."Мы очень хотим, чтобы все те идеи, которые высказываются участниками конкурса, служили на благо развития российского образования. В этом году каждый из пятерки финалистов предлагал свой проект развития /…/, и ни одна идея, ни одно предложение в воздухе не повиснет. Мы их проанализируем и сделаем так, чтобы то, что нам сказали лучшие учителя России, было воплощено в реальную жизнь", - подчеркнула заместитель министра.В этом году финал конкурса прошел в Тюмени. Педагоги Тюменской области принимают в конкурсе уже 30 лет, сообщила народный учитель Российской Федерации, ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, директор школы-лицея №34 (г. Тюмень) Ольга Ройтблат."За эти годы в Тюменской области через конкурс "Учитель года" прошли более 20 тысяч педагогов, и практически ни один из них не ушел из профессии. Мне кажется, очень важно, что конкурс их стимулирует. В конечном итоге это на чем сказывается? На качестве обучения наших ребятишек", - рассказала она.Призеры конкурса поделились с журналистами своими впечатлениями и планами на будущее.Учитель русского языка и литературы Математической школы № 1 им. Х.И. Ибрагимова города Грозного (Чеченская Республика) Ахмед Ламаркаев, по его словам, вернувшись с конкурса, первым делом покажет приз своим ученикам."Для них это очень важно, и мне хочется оправдать их ожидания, сделать им большой подарок. Как учитель понимаю, что являюсь примером и наставником для своих учеников, …Надеюсь, что я покажу им, что всего можно достичь – главное трудиться, учиться и развиваться", - заявил он.Учитель английского языка Гимназии № 1 муниципального образования города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) Зильфира Батырова отметила, что на конкурсе ей было приятно получать поддержку не только от учеников, но и от незнакомых людей."Ученики следят за нами, они видят, что в классе мы транслируем образ не просто учителя, но и лидера. Это значит, что еще больше детей будут приходить в педагогическую профессию. Сегодня мы общались со студентами педагогического вуза, и они сказали, что хотели бы оказаться на нашем месте. Об этом нужно говорить как можно больше", - подчеркнула она.Учитель истории и обществознания средней школы № 83 города Макеевки (Донецкая Народная Республика) Юлия Бахмутская после возвращения домой планирует опробовать с учениками и коллегами новые методики, о которых она узнала на конкурсе."Я бы очень хотела заняться организацией мастер-классов для коллег, поделиться опытом, показать и рассказать то, что я узнала на конкурсе. Думаю, это будет полезно и интересно для остальных учителей", - рассказала она.Учитель истории средней общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область) Дмитрий Лутовинов отметил, что новые коллеги по конкурсу дали ему много общения, дружбы и энтузиазма."Педагоги со всей страны с первых дней конкурса общались так, как будто уже давно друг друга знали. Настолько было интересно узнать, как живут другие учителя со всех концов нашей страны! То вдохновение, тот энтузиазм, который мы получили здесь, мы понесем дальше. Он позволит нам зажигать сердца коллег, детей, всех, кто на нас смотрит. Я думаю, это наиболее ценное, что мы забираем с конкурса", - сообщил он.Учитель английского языка Академического лицея № 95 города Челябинска (Челябинская область) Вероника Мушкарина рассказала, что впечатления от конкурса многократно превзошли ее ожидания."Перед нами откроются новые возможности, мы в приятном ожидании, куда нас приведет эта дорога. Безусловно, никто из нас не уйдет из образования, мы все будем стараться для наших детей, для страны, будем стараться сделать этот мир лучше. То, что в нас вложили, мы вложим в других десятикратно", - заключила она.Конкурс "Учитель года России" остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики. В 2022 году он проходит в 33-й раз.

https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821451267.html

https://sn.ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821434990.html

https://ria.ru/20220930/uchitel_goda-1820584174.html

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