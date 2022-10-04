https://ria.ru/20221004/sovfed-1821403834.html
На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов
На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов - РИА Новости, 04.10.2022
На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов
На заседании Совета Федерации во вторник, где рассматривались договоры и законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:41
2022-10-04T13:41
2022-10-04T13:41
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На заседании Совета Федерации во вторник, где рассматривались договоры и законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отсутствовали 15 сенаторов по уважительным причинам, сообщается в официальном Telegram-канале."15 сенаторов отсутствует на заседании по уважительным причинам. Шесть из них до начала заседания воспользовались своим правом предоставить письменное заявление на имя председателя СФ о голосовании по всем пунктам повестки заседания", - говорится в сообщении.На сегодняшний день в составе Совфеда 168 сенаторов, отмечается в сообщении, однако два региона пока не назначили своих представителей по итогам выборов. В сегодняшнем заседании принимают участие 153 сенатора.Ранее ряд Telegram-каналов написали, что на заседании Совета Федерации, рассматривающего документы по новым субъектам Федерации, наблюдается низкая явка.
https://ria.ru/20221004/sovfed-1821328400.html
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Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Telegram (приложение)
На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов
На заседании Совфеда по субъектам отсутствовали 15 сенаторов по уважительным причинам