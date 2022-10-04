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На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов - РИА Новости, 04.10.2022
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На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов
На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов - РИА Новости, 04.10.2022
На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов
На заседании Совета Федерации во вторник, где рассматривались договоры и законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:41
2022-10-04T13:41
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На заседании Совета Федерации во вторник, где рассматривались договоры и законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отсутствовали 15 сенаторов по уважительным причинам, сообщается в официальном Telegram-канале."15 сенаторов отсутствует на заседании по уважительным причинам. Шесть из них до начала заседания воспользовались своим правом предоставить письменное заявление на имя председателя СФ о голосовании по всем пунктам повестки заседания", - говорится в сообщении.На сегодняшний день в составе Совфеда 168 сенаторов, отмечается в сообщении, однако два региона пока не назначили своих представителей по итогам выборов. В сегодняшнем заседании принимают участие 153 сенатора.Ранее ряд Telegram-каналов написали, что на заседании Совета Федерации, рассматривающего документы по новым субъектам Федерации, наблюдается низкая явка.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, telegram (приложение)
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Telegram (приложение)
13:41 04.10.2022
 
На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов

На заседании Совфеда по субъектам отсутствовали 15 сенаторов по уважительным причинам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На заседании Совета Федерации во вторник, где рассматривались договоры и законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отсутствовали 15 сенаторов по уважительным причинам, сообщается в официальном Telegram-канале.
"15 сенаторов отсутствует на заседании по уважительным причинам. Шесть из них до начала заседания воспользовались своим правом предоставить письменное заявление на имя председателя СФ о голосовании по всем пунктам повестки заседания", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в составе Совфеда 168 сенаторов, отмечается в сообщении, однако два региона пока не назначили своих представителей по итогам выборов. В сегодняшнем заседании принимают участие 153 сенатора.
Ранее ряд Telegram-каналов написали, что на заседании Совета Федерации, рассматривающего документы по новым субъектам Федерации, наблюдается низкая явка.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:09
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии в состав России новых регионов
 
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