https://ria.ru/20221004/sovfed-1821403834.html

На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов

На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов - РИА Новости, 04.10.2022

На заседании Совфеда по новым субъектам отсутствовали 15 сенаторов

На заседании Совета Федерации во вторник, где рассматривались договоры и законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:41

2022-10-04T13:41

2022-10-04T13:41

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На заседании Совета Федерации во вторник, где рассматривались договоры и законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отсутствовали 15 сенаторов по уважительным причинам, сообщается в официальном Telegram-канале."15 сенаторов отсутствует на заседании по уважительным причинам. Шесть из них до начала заседания воспользовались своим правом предоставить письменное заявление на имя председателя СФ о голосовании по всем пунктам повестки заседания", - говорится в сообщении.На сегодняшний день в составе Совфеда 168 сенаторов, отмечается в сообщении, однако два региона пока не назначили своих представителей по итогам выборов. В сегодняшнем заседании принимают участие 153 сенатора.Ранее ряд Telegram-каналов написали, что на заседании Совета Федерации, рассматривающего документы по новым субъектам Федерации, наблюдается низкая явка.

https://ria.ru/20221004/sovfed-1821328400.html

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, telegram (приложение)