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ПСБ рассказал о работе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 04.10.2022
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ПСБ рассказал о работе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
ПСБ рассказал о работе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 04.10.2022
ПСБ рассказал о работе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Промсвязьбанк (ПСБ) продолжит развивать свою сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, в частности, скоро начнет... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:10
2022-10-04T10:30
экономика
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) продолжит развивать свою сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, в частности, скоро начнет кредитовать население, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В ПСБ отметили, что с июня этого года ведут активную работу в ДНР и ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей.В настоящее время банк принимает участие как финансовый партнер в развитии промышленной, транспортной, жилищной инфраструктуры новых регионов, в реализации ключевых социально-экономических проектов, развивает на этих территориях финансовые сервисы и осуществляет банковское сопровождение важнейших социальных функций, таких как обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям.Среди услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, банк предоставляет открытие счетов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов и прочее, пояснили в кредитной организации.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума приняла соответствующие документы 3 октября.
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экономика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , россия, псб (банк псб)
Экономика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
10:10 04.10.2022 (обновлено: 10:30 04.10.2022)
 
ПСБ рассказал о работе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Промсвязьбанк займется кредитованием населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) продолжит развивать свою сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, в частности, скоро начнет кредитовать население, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В ПСБ отметили, что с июня этого года ведут активную работу в ДНР и ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей.
"ПСБ продолжит развивать сеть отделений в этих регионах и поэтапно расширит набор предоставляемых жителям и бизнесу продуктов и услуг, в частности, в самое ближайшее время населению станет доступно кредитование", - говорится в сообщении.
В настоящее время банк принимает участие как финансовый партнер в развитии промышленной, транспортной, жилищной инфраструктуры новых регионов, в реализации ключевых социально-экономических проектов, развивает на этих территориях финансовые сервисы и осуществляет банковское сопровождение важнейших социальных функций, таких как обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям.
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Среди услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, банк предоставляет открытие счетов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов и прочее, пояснили в кредитной организации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума приняла соответствующие документы 3 октября.
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ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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