Рейтинг@Mail.ru
Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/pozharnye-1821519555.html
Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации
Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации
Состоящие на воинском учете служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации, сообщает портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:00
2022-10-04T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821466862_0:343:2826:1933_1920x0_80_0_0_9296bde7916ee6ee8e2c9f2bec8f1076.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Состоящие на воинском учете служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации, сообщает портал "Объясняем.рф".Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821466862_249:0:2826:1933_1920x0_80_0_0_7076ce74d444065b43809042d8c2b086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
18:00 04.10.2022
 
Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации

"Объясняем.рф": служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации

© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Состоящие на воинском учете служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации, сообщает портал "Объясняем.рф".
"Лица, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по (частичной) мобилизации не подлежат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного портала.
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
2 октября, 11:14Инфографика
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала