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Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации

Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации

Состоящие на воинском учете служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации, сообщает портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:00

2022-10-04T18:00

2022-10-04T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Состоящие на воинском учете служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации, сообщает портал "Объясняем.рф".Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии