Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации
"Объясняем.рф": служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации
© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Состоящие на воинском учете служащие пожарных частей не подлежат призыву по частичной мобилизации, сообщает портал "Объясняем.рф".
"Лица, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по (частичной) мобилизации не подлежат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного портала.
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.