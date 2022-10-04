https://ria.ru/20221004/pozhar-1821557982.html
Четырех человек госпитализировали из общежития Саратовского ГМУ
Четырех человек госпитализировали из общежития Саратовского ГМУ - РИА Новости, 04.10.2022
Четырех человек госпитализировали из общежития Саратовского ГМУ
Четыре человека госпитализированы из загоревшегося общежития Саратовского государственного медицинского университета с отравлением продуктами горения, сообщили... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:53
2022-10-04T20:53
2022-10-04T21:04
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы из загоревшегося общежития Саратовского государственного медицинского университета с отравлением продуктами горения, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Четверо пострадавших, госпитализация, у всех - отправление продуктами горения", - сказал собеседник агентства.Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), проводится эвакуация. Пожарные выехали по повышенному вызову №2. По данным областного минздрава, есть пострадавшие.
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происшествия, саратов
20:53 04.10.2022 (обновлено: 21:04 04.10.2022)
Четырех человек госпитализировали из общежития Саратовского ГМУ
Четырех человек госпитализировали из общежития СГМУ с отравлением угарным газом