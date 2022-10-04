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Старовойт передал мобилизованным десять тонн гуманитарной помощи

Старовойт передал мобилизованным десять тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.10.2022

Старовойт передал мобилизованным десять тонн гуманитарной помощи

Губернатор Роман Старовойт передал 10 тонн гуманитарной помощи мужчинам, которые были мобилизованы в Курской области. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:38

2022-10-04T18:38

2022-10-04T18:38

специальная военная операция на украине

роман старовойт

владимир путин

сергей шойгу

россия

владимирская область

курская область

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт передал 10 тонн гуманитарной помощи мужчинам, которые были мобилизованы в Курской области.Во вторник губернатор во Владимирской области встретился с мужчинами, которые были мобилизованы в Курской области. Глава региона обошел места расположения, столовую, банный комплекс."Конечно, приехал не с пустыми руками. Передал комплекты от администрации Курской области и муниципальных образований: от одежды до элементов снаряжения, туристических ковриков и фонарей. Всего 10 тонн. Хотя военнослужащие обеспечиваются Минобороны необходимым, наша помощь лишней не будет. Если появится дополнительная потребность — обязательно поможем. С командирами нахожусь на постоянной связи. Кстати, выслушал благодарности в адрес курских мобилизованных ребят, говорят, что наши — самые дисциплинированные и патриотический настрой на высоте", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.По итогам встречи губернатор пообещал мобилизованным решить их бытовые вопросы.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

владимирская область

курская область

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