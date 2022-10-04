Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Новобахмутовке 10 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.35 мск по поселку Верхнеторецкое - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.