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Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое - РИА Новости, 04.10.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:17
2022-10-04T17:17
в мире
владимир путин
донецк (днр)
украина
россия
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Новобахмутовке 10 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.35 мск по поселку Верхнеторецкое - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221004/dnr-1821469855.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия, нато
В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Украина, Россия, НАТО
17:17 04.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР
Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Новобахмутовке 10 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.35 мск по поселку Верхнеторецкое - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 17:42Специальная военная операция на Украине
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
 
В миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)УкраинаРоссияНАТО
 
 
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