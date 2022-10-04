https://ria.ru/20221004/obstrel-1821506802.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:17

в мире

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Верхнеторецкое, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Новобахмутовке 10 мин калибром 120 миллиметров, а в 16.35 мск по поселку Верхнеторецкое - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221004/dnr-1821469855.html

https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

донецк (днр)

украина

россия

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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия, нато