https://ria.ru/20221004/obstrel-1821394751.html

При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка

При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка - РИА Новости, 04.10.2022

При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка

Девушка погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:14

2022-10-04T13:14

2022-10-04T14:00

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Девушка погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района в микрорайоне "Жилкооп" погибла девушка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По словам мэра, анкетные данные погибшей пока уточняются. Также был зафиксирован прилет снарядов в районе храма в том же районе Донецка.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что при обстреле погибла женщина 1950 года рождения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

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кировский район, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)