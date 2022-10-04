Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821394751.html
При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка
При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка - РИА Новости, 04.10.2022
При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка
Девушка погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:14
2022-10-04T14:00
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Девушка погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района в микрорайоне "Жилкооп" погибла девушка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По словам мэра, анкетные данные погибшей пока уточняются. Также был зафиксирован прилет снарядов в районе храма в том же районе Донецка.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что при обстреле погибла женщина 1950 года рождения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировский район, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк)
13:14 04.10.2022 (обновлено: 14:00 04.10.2022)
 
При обстреле Кировского района Донецка погибла девушка

Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибла девушка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Девушка погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района в микрорайоне "Жилкооп" погибла девушка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, анкетные данные погибшей пока уточняются. Также был зафиксирован прилет снарядов в районе храма в том же районе Донецка.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что при обстреле погибла женщина 1950 года рождения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала