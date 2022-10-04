https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450112.html
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации
Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:07
2022-10-04T15:07
2022-10-04T17:00
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
вооруженные силы рф
генштаб вс россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва, сообщили в Минобороны."Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: "в организациях оборонно-промышленного комплекса"; "аккредитованных организациях в области информационных технологий"; "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи"; "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах", а также в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения", - добавило российское военное ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, вооруженные силы рф, генштаб вс россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Генштаб ВС России
15:07 04.10.2022 (обновлено: 17:00 04.10.2022)
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам для работающих в ОПК, IT, СМИ и финсекторе
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва, сообщили в Минобороны.
"Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: "в организациях оборонно-промышленного комплекса"; "аккредитованных организациях в области информационных технологий"; "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи"; "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах", а также в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения", - добавило российское военное ведомство.