https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450112.html

Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации

Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации

Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:07

2022-10-04T15:07

2022-10-04T17:00

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

вооруженные силы рф

генштаб вс россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва, сообщили в Минобороны."Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: "в организациях оборонно-промышленного комплекса"; "аккредитованных организациях в области информационных технологий"; "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи"; "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах", а также в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения", - добавило российское военное ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, вооруженные силы рф, генштаб вс россии