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Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
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Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации
Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:07
2022-10-04T17:00
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
вооруженные силы рф
генштаб вс россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва, сообщили в Минобороны."Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: "в организациях оборонно-промышленного комплекса"; "аккредитованных организациях в области информационных технологий"; "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи"; "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах", а также в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения", - добавило российское военное ведомство.
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россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, вооруженные силы рф, генштаб вс россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Генштаб ВС России
15:07 04.10.2022 (обновлено: 17:00 04.10.2022)
 
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации

Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам для работающих в ОПК, IT, СМИ и финсекторе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генштаб ВС РФ подготовил для военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва, сообщили в Минобороны.
"Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: "в организациях оборонно-промышленного комплекса"; "аккредитованных организациях в области информационных технологий"; "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи"; "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах", а также в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения", - добавило российское военное ведомство.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьВооруженные силы РФГенштаб ВС России
 
 
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