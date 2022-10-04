https://ria.ru/20221004/mishustin-1821510548.html
Цифровизация способствует росту взаимодействия министерств, заявил Мишустин
Цифровизация способствует росту взаимодействия министерств, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022
Цифровизация способствует росту взаимодействия министерств, заявил Мишустин
За счет внедрения цифровых решений уровень взаимодействия между министерствами в правительстве РФ очень серьезно вырос, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:30
2022-10-04T17:30
2022-10-04T17:30
экономика
михаил мишустин
россия
технологии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За счет внедрения цифровых решений уровень взаимодействия между министерствами в правительстве РФ очень серьезно вырос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов."Правительство постоянно совершенствует именно технологии управления проектами, новые методы были успешно апробированы при разработке и реализации нацпроектов. Сейчас за счет внедрения цифровых решений уровень взаимодействия между министерствами очень серьезно вырос, за что я хочу всех вас поблагодарить", - сказал Мишустин.Ранее он заявил, что в условиях давления Запада на Россию необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики.
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экономика, михаил мишустин, россия, технологии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Технологии
Цифровизация способствует росту взаимодействия министерств, заявил Мишустин
Мишустин: уровень взаимодействия между министерствами вырос благодаря цифровизации
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За счет внедрения цифровых решений уровень взаимодействия между министерствами в правительстве РФ очень серьезно вырос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.
"Правительство постоянно совершенствует именно технологии управления проектами, новые методы были успешно апробированы при разработке и реализации нацпроектов. Сейчас за счет внедрения цифровых решений уровень взаимодействия между министерствами очень серьезно вырос, за что я хочу всех вас поблагодарить", - сказал Мишустин.
Ранее он заявил, что в условиях давления Запада на Россию необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики.