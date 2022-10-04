https://ria.ru/20221004/korruptsiya-1821459439.html

ГД приняла в I чтении проект об уведомлении о фактах склонения к коррупции

ГД приняла в I чтении проект об уведомлении о фактах склонения к коррупции - РИА Новости, 04.10.2022

ГД приняла в I чтении проект об уведомлении о фактах склонения к коррупции

Госдума одобрила в I чтении законопроект об обязанности чиновников и депутатов уведомлять правоохранительные органы о фактах склонения к коррупции. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Госдума одобрила в I чтении законопроект об обязанности чиновников и депутатов уведомлять правоохранительные органы о фактах склонения к коррупции.Поправки разработаны в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы и в случае принятия станут дополнительным профилактическим фактором предупреждения коррупции, так как ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации будет наступать не только за соответствующие правонарушения, но и за несообщение о попытках склонить к их совершению, сообщил ранее журналистам председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его слова приводит пресс-служба."Законопроектом предлагается ввести для лиц, которые замещают государственные должности субъектов Российской Федерации - руководителей и членов высшего органа исполнительной власти региона, депутатов заксобрания, членов избирательной комиссии - обязанность уведомлять в течение пяти дней органы прокуратуры или иные уполномоченные госорганы о фактах обращения к ним кого-либо в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений", - пояснил Пискарев.Изменения планируется внести в статью 12-1 федерального закона "О противодействии коррупции".

https://realty.ria.ru/20221004/gosduma-1821391420.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

василий пискарев, госдума рф