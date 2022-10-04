https://ria.ru/20221004/kndr-1821310675.html

Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии

Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии - РИА Новости, 04.10.2022

Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии

Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Тихом океане на удалении в 3 тысячи километров от Японии, передает телеканал Asahi со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T02:37

2022-10-04T02:37

2022-10-04T02:37

в мире

япония

тихий океан

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Тихом океане на удалении в 3 тысячи километров от Японии, передает телеканал Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.По данным японского правительства, Северная Корея утром вторника запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане вне ее исключительной экономической зоны. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад.При правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, созван совет национальной безопасности.Данных об ущербе имуществу и судоходству не поступало.Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.

https://ria.ru/20221004/kndr-1821310353.html

https://ria.ru/20220926/kndr-1819416635.html

япония

тихий океан

кндр (северная корея)

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в мире, япония, тихий океан, кндр (северная корея)