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Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии
Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии - РИА Новости, 04.10.2022
Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии
Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Тихом океане на удалении в 3 тысячи километров от Японии, передает телеканал Asahi со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T02:37
2022-10-04T02:37
2022-10-04T02:37
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кндр (северная корея)
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Тихом океане на удалении в 3 тысячи километров от Японии, передает телеканал Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.По данным японского правительства, Северная Корея утром вторника запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане вне ее исключительной экономической зоны. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад.При правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, созван совет национальной безопасности.Данных об ущербе имуществу и судоходству не поступало.Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
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В мире, Япония, Тихий океан, КНДР (Северная Корея)
Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии
Asahi: ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии в Тихом океане