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Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире
Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире - РИА Новости, 04.10.2022
Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире
Комплекс сжижения природного газа построят в поселке Новоселки городского округа Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:48
2022-10-04T10:48
2022-10-04T10:48
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа построят в поселке Новоселки городского округа Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Согласно справке ведомства, общая площадь комплекса составит 3 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций составит 2,6 миллиарда рублей. Проект возведет ООО "Новатэк-СПГ топливо Кашира"."В комплексе производить сжиженный природный газ марки Б, используемый в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Получаемый СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что после введения комплекса в эксплуатацию в регионе будет создано 30 рабочих мест.
https://ria.ru/20220927/zavod-1819756522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости Подмосковья, Кашира, Московская область (Подмосковье)