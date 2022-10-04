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Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире - РИА Новости, 04.10.2022
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Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире
Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире - РИА Новости, 04.10.2022
Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире
Комплекс сжижения природного газа построят в поселке Новоселки городского округа Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:48
2022-10-04T10:48
новости подмосковья
кашира
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа построят в поселке Новоселки городского округа Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Согласно справке ведомства, общая площадь комплекса составит 3 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций составит 2,6 миллиарда рублей. Проект возведет ООО "Новатэк-СПГ топливо Кашира"."В комплексе производить сжиженный природный газ марки Б, используемый в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Получаемый СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что после введения комплекса в эксплуатацию в регионе будет создано 30 рабочих мест.
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Артем Смирнов
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кашира, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Кашира, Московская область (Подмосковье)
10:48 04.10.2022
 

Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиКомплекс по сжижению природного газа построят в Кашире
Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа построят в поселке Новоселки городского округа Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
Согласно справке ведомства, общая площадь комплекса составит 3 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций составит 2,6 миллиарда рублей. Проект возведет ООО "Новатэк-СПГ топливо Кашира".
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"В комплексе производить сжиженный природный газ марки Б, используемый в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Получаемый СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что после введения комплекса в эксплуатацию в регионе будет создано 30 рабочих мест.
 
Новости ПодмосковьяКашираМосковская область (Подмосковье)
 
 
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