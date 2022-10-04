https://ria.ru/20221004/kashira-1821351565.html

Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире

Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире - РИА Новости, 04.10.2022

Комплекс по сжижению природного газа построят в Кашире

Комплекс сжижения природного газа построят в поселке Новоселки городского округа Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:48

2022-10-04T10:48

2022-10-04T10:48

новости подмосковья

кашира

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа построят в поселке Новоселки городского округа Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Согласно справке ведомства, общая площадь комплекса составит 3 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций составит 2,6 миллиарда рублей. Проект возведет ООО "Новатэк-СПГ топливо Кашира"."В комплексе производить сжиженный природный газ марки Б, используемый в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Получаемый СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что после введения комплекса в эксплуатацию в регионе будет создано 30 рабочих мест.

https://ria.ru/20220927/zavod-1819756522.html

кашира

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кашира, московская область (подмосковье)