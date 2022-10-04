https://ria.ru/20221004/frantsiya-1821373791.html
Ле Пен предрекла Франции тяжелую зиму
Ле Пен предрекла Франции тяжелую зиму - РИА Новости, 04.10.2022
Ле Пен предрекла Франции тяжелую зиму
Предстоящая зима из-за санкций ЕС против РФ будет во Франции тяжёлой, а следующая, вероятно, ещё тяжелее, заявила лидер фракции крайне правой партии... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:01
2022-10-04T12:01
2022-10-04T12:01
в мире
франция
евросоюз
марин ле пен
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Предстоящая зима из-за санкций ЕС против РФ будет во Франции тяжёлой, а следующая, вероятно, ещё тяжелее, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Санкции оказались контрпродуктивны. Реальность такова, что благодаря этим санкциям Россия дополнительно заработала на экспорте нефти 40 млрд евро! Эти санкции не только не работают, но они ещё и санкционируют самих французов. Эта зима будет для нас тяжелой, а следующая, возможно, ещё тяжелее", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV во вторник.По ее словам, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на тех, кто принял решения по санкциям против РФ.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.В целях экономии электроэнергии во Франции расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
https://ria.ru/20221003/makron-1821266759.html
https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, евросоюз, марин ле пен
В мире, Франция, Евросоюз, Марин Ле Пен
Ле Пен предрекла Франции тяжелую зиму
Ле Пен: эта зима во Франции будет тяжелой, а следующая еще тяжелее
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости.
Предстоящая зима из-за санкций ЕС против РФ будет во Франции тяжёлой, а следующая, вероятно, ещё тяжелее, заявила
лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Санкции оказались контрпродуктивны. Реальность такова, что благодаря этим санкциям Россия дополнительно заработала на экспорте нефти 40 млрд евро! Эти санкции не только не работают, но они ещё и санкционируют самих французов. Эта зима будет для нас тяжелой, а следующая, возможно, ещё тяжелее", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV во вторник.
По ее словам, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на тех, кто принял решения по санкциям против РФ.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.
В целях экономии электроэнергии во Франции расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.