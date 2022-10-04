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СМИ: британские консерваторы оказались в центре скандала из-за Джонсона - РИА Новости, 04.10.2022
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СМИ: британские консерваторы оказались в центре скандала из-за Джонсона
СМИ: британские консерваторы оказались в центре скандала из-за Джонсона - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: британские консерваторы оказались в центре скандала из-за Джонсона
Британская Консервативная партия в очередной раз оказалась в центре скандала из-за бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и члена его... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:02
2022-10-04T20:02
в мире
борис джонсон
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британская Консервативная партия в очередной раз оказалась в центре скандала из-за бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и члена его правительства, сообщает британское издание Independent со ссылкой на источники.По информации издания, ранее одна госслужащая обвинила в сексуальном домогательстве министра в правительстве Джонсона, имя которого не указывается. Несмотря на то, что предположительная жертва настаивала на проведении официального расследования инцидента, тогдашний премьер Джонсон не одобрил этого, пишет Independent. Позже обвинявшийся министр смог урегулировать этот вопрос во внесудебном порядке, выплатив этим летом предполагаемой жертве денежную компенсацию, говорится в сообщении.Как сообщает Independent, предполагаемая жертва не смогла обратиться в Независимую систему рассмотрения жалоб и претензий (ICGS), которая занимается жалобами действующих или бывших членов парламента, но не государственных служащих.По словам представителя профсоюза государственных и коммерческих служб (PCS), в администрации Джонсона наблюдалось "отсутствие желания" расследовать обвинения в неправомерных действиях министров, пишет издание. Источники газеты также утверждают, "во всем Вестминстере" распространена "культура сокрытия", в которой неподобающее поведение министров "заметается под ковер". Подробности в новом скандале привели к возобновлению призывов к действующему премьеру Лиз Трасс назначить нового советника по этике, отмечает Independent.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями, однако в знак недоверия премьеру менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.Это не первый раз, когда Джонсон оказывался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220729/dzhonson-1805869039.html
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в мире, борис джонсон, великобритания, лиз трасс
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Лиз Трасс
20:02 04.10.2022
 
СМИ: британские консерваторы оказались в центре скандала из-за Джонсона

Independent: министра из правительства Джонсона обвинили в сексуальном домогательстве

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британская Консервативная партия в очередной раз оказалась в центре скандала из-за бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и члена его правительства, сообщает британское издание Independent со ссылкой на источники.
По информации издания, ранее одна госслужащая обвинила в сексуальном домогательстве министра в правительстве Джонсона, имя которого не указывается. Несмотря на то, что предположительная жертва настаивала на проведении официального расследования инцидента, тогдашний премьер Джонсон не одобрил этого, пишет Independent. Позже обвинявшийся министр смог урегулировать этот вопрос во внесудебном порядке, выплатив этим летом предполагаемой жертве денежную компенсацию, говорится в сообщении.
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея Мадам Тюссо в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Бывшая помощница Джонсона заявила, что работала "няней" премьера
Как сообщает Independent, предполагаемая жертва не смогла обратиться в Независимую систему рассмотрения жалоб и претензий (ICGS), которая занимается жалобами действующих или бывших членов парламента, но не государственных служащих.
По словам представителя профсоюза государственных и коммерческих служб (PCS), в администрации Джонсона наблюдалось "отсутствие желания" расследовать обвинения в неправомерных действиях министров, пишет издание. Источники газеты также утверждают, "во всем Вестминстере" распространена "культура сокрытия", в которой неподобающее поведение министров "заметается под ковер". Подробности в новом скандале привели к возобновлению призывов к действующему премьеру Лиз Трасс назначить нового советника по этике, отмечает Independent.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
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СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит
Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями, однако в знак недоверия премьеру менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.
Это не первый раз, когда Джонсон оказывался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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