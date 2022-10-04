Три новые автодороги построят в Московской области к 2027 году
Укладка асфальтового покрытия
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Три новые автодороги появятся на территории Московской области к 2027 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"С 2024 года мы будем планомерно вводить по одной дороге, что позволит Подмосковью получить три новых востребованных автомобильных маршрута к 2027 году. Это трассы: Мытищинская хорда, Южно‑Лыткаринская автодорога и дублер Егорьевского шоссе. Все проекты реализуются в рамках ГЧП. Общий объем инвестиций в три новые дороги превышает 260 миллиардов рублей",- приводятся слова зампреда Московской области Екатерины Зиновьевой.
Южно-Лыткаринская автодорога позволит вывести транзитный транспорт из Видного, Молоково, Лыткарино, Томилино, Красково и Железнодорожного, а также московских районов Солнцево и Бутово. Протяженность трассы составит 45 километров, а объем инвестиций составит 157 миллиардов рублей. Открытие трассы запланировано на 2026 год.
Дублер Егорьевского шоссе протяженностью 36 километров свяжет Москву и Касимов и позволит разгрузить одну из самых проблемных дорог Подмосковья. Объем инвестиций составляет 65 миллиардов рублей, открытие новой трассы запланировано на 2027 год. Мытищинская хорда протяженностью 16 километров свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе и пройдет через населенные пункты Виноградово, Тарасовка и Болтино. Объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей, строительство дороги планируется завершить в 2024 году.