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Три новые автодороги построят в Московской области к 2027 году - РИА Новости, 04.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221004/dorogi-1821361137.html
Три новые автодороги построят в Московской области к 2027 году
Три новые автодороги построят в Московской области к 2027 году - РИА Новости, 04.10.2022
Три новые автодороги построят в Московской области к 2027 году
Три новые автодороги появятся на территории Московской области к 2027 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:05
2022-10-04T12:05
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Три новые автодороги появятся на территории Московской области к 2027 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона."С 2024 года мы будем планомерно вводить по одной дороге, что позволит Подмосковью получить три новых востребованных автомобильных маршрута к 2027 году. Это трассы: Мытищинская хорда, Южно‑Лыткаринская автодорога и дублер Егорьевского шоссе. Все проекты реализуются в рамках ГЧП. Общий объем инвестиций в три новые дороги превышает 260 миллиардов рублей",- приводятся слова зампреда Московской области Екатерины Зиновьевой.Южно-Лыткаринская автодорога позволит вывести транзитный транспорт из Видного, Молоково, Лыткарино, Томилино, Красково и Железнодорожного, а также московских районов Солнцево и Бутово. Протяженность трассы составит 45 километров, а объем инвестиций составит 157 миллиардов рублей. Открытие трассы запланировано на 2026 год.Дублер Егорьевского шоссе протяженностью 36 километров свяжет Москву и Касимов и позволит разгрузить одну из самых проблемных дорог Подмосковья. Объем инвестиций составляет 65 миллиардов рублей, открытие новой трассы запланировано на 2027 год. Мытищинская хорда протяженностью 16 километров свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе и пройдет через населенные пункты Виноградово, Тарасовка и Болтино. Объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей, строительство дороги планируется завершить в 2024 году.
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московская область (подмосковье), лыткарино, видное
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Видное
12:05 04.10.2022
 

Три новые автодороги построят в Московской области к 2027 году

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Три новые автодороги появятся на территории Московской области к 2027 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"С 2024 года мы будем планомерно вводить по одной дороге, что позволит Подмосковью получить три новых востребованных автомобильных маршрута к 2027 году. Это трассы: Мытищинская хорда, Южно‑Лыткаринская автодорога и дублер Егорьевского шоссе. Все проекты реализуются в рамках ГЧП. Общий объем инвестиций в три новые дороги превышает 260 миллиардов рублей",- приводятся слова зампреда Московской области Екатерины Зиновьевой.
Автобусы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:46Новости Подмосковья
Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось
Южно-Лыткаринская автодорога позволит вывести транзитный транспорт из Видного, Молоково, Лыткарино, Томилино, Красково и Железнодорожного, а также московских районов Солнцево и Бутово. Протяженность трассы составит 45 километров, а объем инвестиций составит 157 миллиардов рублей. Открытие трассы запланировано на 2026 год.
Дублер Егорьевского шоссе протяженностью 36 километров свяжет Москву и Касимов и позволит разгрузить одну из самых проблемных дорог Подмосковья. Объем инвестиций составляет 65 миллиардов рублей, открытие новой трассы запланировано на 2027 год. Мытищинская хорда протяженностью 16 километров свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе и пройдет через населенные пункты Виноградово, Тарасовка и Болтино. Объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей, строительство дороги планируется завершить в 2024 году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноВидное
 
 
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