https://ria.ru/20221004/donbass-1821421772.html

Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками

Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 04.10.2022

Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками

Мужчина ранен из-за обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:14

2022-10-04T14:14

2022-10-04T14:22

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мужчина ранен из-за обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Кронштадтской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20221004/obstrel-1821418802.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины