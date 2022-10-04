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Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/donbass-1821421772.html
Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками
Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 04.10.2022
Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками
Мужчина ранен из-за обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:14
2022-10-04T14:22
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мужчина ранен из-за обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Кронштадтской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821418802.html
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:14 04.10.2022 (обновлено: 14:22 04.10.2022)
 
Мужчина получил ранение при обстреле Макеевки украинскими войсками

Штаб обороны ДНР сообщил о ранении мужчины из-за обстрела Макеевки в украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мужчина ранен из-за обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Кронштадтской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:09Специальная военная операция на Украине
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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