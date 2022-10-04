https://ria.ru/20221004/berdyansk-1821368001.html
В Бердянске задержали украинского диверсанта
В Бердянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 04.10.2022
В Бердянске задержали украинского диверсанта
В Бердянске задержан украинский военный, задачей которого были диверсии, теракты, наведение и корректировка огня, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:30
2022-10-04T11:30
2022-10-04T11:41
бердянск
происшествия
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В Бердянске задержан украинский военный, задачей которого были диверсии, теракты, наведение и корректировка огня, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области."В Бердянске полицейские задержали наводчика и предотвратили готовящиеся теракты… Мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при осмотре телефона установлен факт связи задержанного с военнослужащими украинской армии, выявлены фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности наводить огонь на военные объекты Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бердянск, происшествия, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Бердянск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
11:30 04.10.2022 (обновлено: 11:41 04.10.2022)
В Бердянске задержали украинского диверсанта
В Бердянске задержали украинского военного, задачей которого были диверсии и теракты