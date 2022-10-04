Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/berdyansk-1821368001.html
В Бердянске задержали украинского диверсанта
В Бердянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 04.10.2022
В Бердянске задержали украинского диверсанта
В Бердянске задержан украинский военный, задачей которого были диверсии, теракты, наведение и корректировка огня, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:30
2022-10-04T11:41
бердянск
происшествия
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В Бердянске задержан украинский военный, задачей которого были диверсии, теракты, наведение и корректировка огня, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области."В Бердянске полицейские задержали наводчика и предотвратили готовящиеся теракты… Мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при осмотре телефона установлен факт связи задержанного с военнослужащими украинской армии, выявлены фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности наводить огонь на военные объекты Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html
бердянск
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4ae64764f7d5180af5b722c124327d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, происшествия, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Бердянск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
11:30 04.10.2022 (обновлено: 11:41 04.10.2022)
 
В Бердянске задержали украинского диверсанта

В Бердянске задержали украинского военного, задачей которого были диверсии и теракты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Бердянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В Бердянске задержан украинский военный, задачей которого были диверсии, теракты, наведение и корректировка огня, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области.
"В Бердянске полицейские задержали наводчика и предотвратили готовящиеся теракты… Мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что при осмотре телефона установлен факт связи задержанного с военнослужащими украинской армии, выявлены фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности наводить огонь на военные объекты Вооруженных сил России.
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
1 октября, 17:11
В Херсоне задержали наводчика ВСУ, передавшего координаты жилого дома
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскПроисшествияЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала