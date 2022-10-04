https://ria.ru/20221004/berdyansk-1821368001.html

В Бердянске задержали украинского диверсанта

В Бердянске задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 04.10.2022

В Бердянске задержали украинского диверсанта

В Бердянске задержан украинский военный, задачей которого были диверсии, теракты, наведение и корректировка огня, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:30

2022-10-04T11:30

2022-10-04T11:41

бердянск

происшествия

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В Бердянске задержан украинский военный, задачей которого были диверсии, теракты, наведение и корректировка огня, сообщает пресс-служба МВД Запорожской области."В Бердянске полицейские задержали наводчика и предотвратили готовящиеся теракты… Мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при осмотре телефона установлен факт связи задержанного с военнослужащими украинской армии, выявлены фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности наводить огонь на военные объекты Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html

бердянск

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бердянск, происшествия, запорожская область, россия, вооруженные силы украины