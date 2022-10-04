https://ria.ru/20221004/azarov-1821557806.html

Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"

Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших" - РИА Новости, 04.10.2022

Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения, которые шьют одежду для военнослужащих, отправляющихся в зону спецоперации,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:53

2022-10-04T20:53

2022-10-04T21:15

общество

дмитрий азаров

тольятти

самарская область

частичная мобилизация в россии

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САМАРА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения, которые шьют одежду для военнослужащих, отправляющихся в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, проект "Шьем для наших" стартовал неделю назад и уже объединил сотни неравнодушных горожан: кто-то делает выкройки, кто-то шьет, кто-то помогает доставлять материал, кто-то печатает этикетки, упаковывает готовые вещи.На добровольных началах студентки, молодые мамы Тольятти, пенсионеры шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Уже есть договоренность с военкоматом, через который будут передавать вещи ребятам, отправляющимся в зону специальной военной операции.По данным пресс-службы, "штабом" движения стала творческая мастерская одного из кураторов проекта – Ирины Сергеевой. Днем в коворкинге она обучает девушек умению шить, а после занятий здесь, на столах, раскраивают одежду для военнослужащих."Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим – люди хотят помогать", – цитирует Сергееву пресс-служба.По информации пресс-службы, к проекту подключились школьники Тольятти, которые готовят письма солдатам и сворачивают в виде треугольников. Листочки с молитвой и эмоциональные послания будут вкладывать в каждую упаковку с одеждой для военнослужащих."Безусловно, когда мы отправляли детские рисунки, письма безымянному бойцу, мы получили отклик наших защитников. Здесь, в мирных условиях, это одно, а там, на передовой, совсем другое – отклик очень душевный", - приводит слова Азарова пресс-служба.Мастерицы также рассказали главе региона, что движение растет не только в Тольятти, к проекту присоединяются жители соседних районов. Объемы растут, и площадей мастерской уже не хватает. Они попросили посодействовать в подборе более просторного помещения, а также, если возможно, дополнительного оборудования для шитья.Губернатор пообещал помочь и выразил уверенность в том, что душевный порыв тольяттинских мастериц поддержат в городах и районах всей Самарской области, к проекту подключатся волонтеры, социально ответственный бизнес, частные предприниматели.В завершении Азаров еще раз поблагодарил участниц проекта и всех неравнодушных людей, кто поддерживает движение: "Спасибо вам, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец".

https://ria.ru/20220902/azarov-1814149714.html

https://ria.ru/20220902/pamyatnik-1814068158.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дмитрий азаров, тольятти, самарская область, частичная мобилизация в россии