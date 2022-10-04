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Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших" - РИА Новости, 04.10.2022
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Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"
Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших" - РИА Новости, 04.10.2022
Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения, которые шьют одежду для военнослужащих, отправляющихся в зону спецоперации,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:53
2022-10-04T21:15
общество
дмитрий азаров
тольятти
самарская область
частичная мобилизация в россии
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САМАРА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения, которые шьют одежду для военнослужащих, отправляющихся в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, проект "Шьем для наших" стартовал неделю назад и уже объединил сотни неравнодушных горожан: кто-то делает выкройки, кто-то шьет, кто-то помогает доставлять материал, кто-то печатает этикетки, упаковывает готовые вещи.На добровольных началах студентки, молодые мамы Тольятти, пенсионеры шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Уже есть договоренность с военкоматом, через который будут передавать вещи ребятам, отправляющимся в зону специальной военной операции.По данным пресс-службы, "штабом" движения стала творческая мастерская одного из кураторов проекта – Ирины Сергеевой. Днем в коворкинге она обучает девушек умению шить, а после занятий здесь, на столах, раскраивают одежду для военнослужащих."Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим – люди хотят помогать", – цитирует Сергееву пресс-служба.По информации пресс-службы, к проекту подключились школьники Тольятти, которые готовят письма солдатам и сворачивают в виде треугольников. Листочки с молитвой и эмоциональные послания будут вкладывать в каждую упаковку с одеждой для военнослужащих."Безусловно, когда мы отправляли детские рисунки, письма безымянному бойцу, мы получили отклик наших защитников. Здесь, в мирных условиях, это одно, а там, на передовой, совсем другое – отклик очень душевный", - приводит слова Азарова пресс-служба.Мастерицы также рассказали главе региона, что движение растет не только в Тольятти, к проекту присоединяются жители соседних районов. Объемы растут, и площадей мастерской уже не хватает. Они попросили посодействовать в подборе более просторного помещения, а также, если возможно, дополнительного оборудования для шитья.Губернатор пообещал помочь и выразил уверенность в том, что душевный порыв тольяттинских мастериц поддержат в городах и районах всей Самарской области, к проекту подключатся волонтеры, социально ответственный бизнес, частные предприниматели.В завершении Азаров еще раз поблагодарил участниц проекта и всех неравнодушных людей, кто поддерживает движение: "Спасибо вам, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец".
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60
общество, дмитрий азаров, тольятти, самарская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Дмитрий Азаров, Тольятти, Самарская область, Частичная мобилизация в России
20:53 04.10.2022 (обновлено: 21:15 04.10.2022)
 
Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"

Самарский губернатор Азаров встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"

© Предоставлено правительством Самарской областиСамарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"
Самарский губернатор встретился с волонтерами движения Шьем для наших
© Предоставлено правительством Самарской области
Самарский губернатор встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения, которые шьют одежду для военнослужащих, отправляющихся в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 4 октября, во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с участницами волонтерского движения, которые шьют одежду для наших воинов, защищающих мир на Донбассе", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, проект "Шьем для наших" стартовал неделю назад и уже объединил сотни неравнодушных горожан: кто-то делает выкройки, кто-то шьет, кто-то помогает доставлять материал, кто-то печатает этикетки, упаковывает готовые вещи.
На добровольных началах студентки, молодые мамы Тольятти, пенсионеры шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Уже есть договоренность с военкоматом, через который будут передавать вещи ребятам, отправляющимся в зону специальной военной операции.
По данным пресс-службы, "штабом" движения стала творческая мастерская одного из кураторов проекта – Ирины Сергеевой. Днем в коворкинге она обучает девушек умению шить, а после занятий здесь, на столах, раскраивают одежду для военнослужащих.
"Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим – люди хотят помогать", – цитирует Сергееву пресс-служба.
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По информации пресс-службы, к проекту подключились школьники Тольятти, которые готовят письма солдатам и сворачивают в виде треугольников. Листочки с молитвой и эмоциональные послания будут вкладывать в каждую упаковку с одеждой для военнослужащих.
"Безусловно, когда мы отправляли детские рисунки, письма безымянному бойцу, мы получили отклик наших защитников. Здесь, в мирных условиях, это одно, а там, на передовой, совсем другое – отклик очень душевный", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Мастерицы также рассказали главе региона, что движение растет не только в Тольятти, к проекту присоединяются жители соседних районов. Объемы растут, и площадей мастерской уже не хватает. Они попросили посодействовать в подборе более просторного помещения, а также, если возможно, дополнительного оборудования для шитья.
Губернатор пообещал помочь и выразил уверенность в том, что душевный порыв тольяттинских мастериц поддержат в городах и районах всей Самарской области, к проекту подключатся волонтеры, социально ответственный бизнес, частные предприниматели.
В завершении Азаров еще раз поблагодарил участниц проекта и всех неравнодушных людей, кто поддерживает движение: "Спасибо вам, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец".
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время возложения цветов к Вечному огню в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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ОбществоДмитрий АзаровТольяттиСамарская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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