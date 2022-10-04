https://ria.ru/20221004/armeniya-1821442723.html
Вступление Армении в Союзное государство не обсуждалось, заявил парламент
Вступление Армении в Союзное государство не обсуждалось, заявил парламент - РИА Новости, 04.10.2022
Вступление Армении в Союзное государство не обсуждалось, заявил парламент
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что никогда не был свидетелем разговоров о возможности вступления Армении в Союзное государство России и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:55
2022-10-04T14:55
2022-10-04T14:59
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что никогда не был свидетелем разговоров о возможности вступления Армении в Союзное государство России и Белоруссии.Во вторник аффилированная с премьер-министром Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) опубликовала статью за подписью "Достоверный источник", в которой утверждается, что РФ якобы добивается от Армении вступления в Союзное государство РФ и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию "очередной ерундой"."Свидетелем ни одного подобного разговора с нашими российскими коллегами я не был. Таких разговоров нет и для меня быть не может. Независимость и суверенитет Армении не подлежат обсуждению", - сказал Симонян журналистам. Он исключил ситуацию, при которой "он бы не знал об этом, если бы такое было".По его словам главы парламента, не следует приписывать желанию властей все то, что пишется в СМИ, которые можно связать с властями,При этом, отвечая на соответствующий вопрос, спикер заявил, что не считает источник достоверным. "Нет, не считаю, так как у меня подобной информации нет, и не считаю, что нечто подобное мы в Армении должны обсуждать", - сказал Симонян.
https://ria.ru/20221004/armeniya-1821394893.html
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в мире, никол пашинян, армения, россия, белоруссия, союзное государство
В мире, Никол Пашинян, Армения, Россия, Белоруссия, Союзное государство
14:55 04.10.2022 (обновлено: 14:59 04.10.2022)
Вступление Армении в Союзное государство не обсуждалось, заявил парламент
Парламент Армении: разговоров о вступлении страны в Союзное государство не было
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что никогда не был свидетелем разговоров о возможности вступления Армении в Союзное государство России и Белоруссии.
Во вторник аффилированная с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) опубликовала статью за подписью "Достоверный источник", в которой утверждается, что РФ якобы добивается от Армении вступления в Союзное государство РФ и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал публикацию "очередной ерундой".
"Свидетелем ни одного подобного разговора с нашими российскими коллегами я не был. Таких разговоров нет и для меня быть не может. Независимость и суверенитет Армении не подлежат обсуждению", - сказал Симонян журналистам. Он исключил ситуацию, при которой "он бы не знал об этом, если бы такое было".
По его словам главы парламента, не следует приписывать желанию властей все то, что пишется в СМИ, которые можно связать с властями,
При этом, отвечая на соответствующий вопрос, спикер заявил, что не считает источник достоверным. "Нет, не считаю, так как у меня подобной информации нет, и не считаю, что нечто подобное мы в Армении должны обсуждать", - сказал Симонян.