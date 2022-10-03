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Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа - РИА Новости, 03.10.2022
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Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа
Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа - РИА Новости, 03.10.2022
Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа
Запасы природного газа в хранилищах Венгрии составляют 45% годового потребления, в среднем по Европе этот показатель 23%, заявил глава венгерского МИД Петер... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:32
2022-10-03T19:32
экономика
цены на нефть
петер сийярто
сергей лавров
венгрия
европа
россия
газпром
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Запасы природного газа в хранилищах Венгрии составляют 45% годового потребления, в среднем по Европе этот показатель 23%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Сейчас единственный газопровод, по которому газ поступает в Россию и который работает на 100%, это "Турецкий поток". Благодаря этому количество газа, которое мы запасли, покрывает 45% нашего годового потребления, в то время как в Европе его соотношение составляет всего 23%. То есть разница почти в два раза", - сказал Сийярто на венгерско-узбекском бизнес-форуме.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
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экономика, цены на нефть, петер сийярто, сергей лавров, венгрия, европа, россия, газпром, аэс "пакш", турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Венгрия, Европа, Россия, Газпром, АЭС "Пакш", Турецкий поток
19:32 03.10.2022
 
Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа

Глава МИД Венгрии Сийярто: запасы газохранилищ достигли 45 процентов годового потребления

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Запасы природного газа в хранилищах Венгрии составляют 45% годового потребления, в среднем по Европе этот показатель 23%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Сейчас единственный газопровод, по которому газ поступает в Россию и который работает на 100%, это "Турецкий поток". Благодаря этому количество газа, которое мы запасли, покрывает 45% нашего годового потребления, в то время как в Европе его соотношение составляет всего 23%. То есть разница почти в два раза", - сказал Сийярто на венгерско-узбекском бизнес-форуме.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 07:52
МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу
 
ЭкономикаЦены на нефтьПетер СийяртоСергей ЛавровВенгрияЕвропаРоссияГазпромАЭС "Пакш"Турецкий поток
 
 
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