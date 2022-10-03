https://ria.ru/20221003/vengriya-1821266215.html

Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа

Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа - РИА Новости, 03.10.2022

Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа

Запасы природного газа в хранилищах Венгрии составляют 45% годового потребления, в среднем по Европе этот показатель 23%, заявил глава венгерского МИД Петер... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:32

2022-10-03T19:32

2022-10-03T19:32

экономика

цены на нефть

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Запасы природного газа в хранилищах Венгрии составляют 45% годового потребления, в среднем по Европе этот показатель 23%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Сейчас единственный газопровод, по которому газ поступает в Россию и который работает на 100%, это "Турецкий поток". Благодаря этому количество газа, которое мы запасли, покрывает 45% нашего годового потребления, в то время как в Европе его соотношение составляет всего 23%. То есть разница почти в два раза", - сказал Сийярто на венгерско-узбекском бизнес-форуме.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815563709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, петер сийярто, сергей лавров, венгрия, европа, россия, газпром, аэс "пакш", турецкий поток