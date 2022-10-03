Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа
Глава МИД Венгрии Сийярто: запасы газохранилищ достигли 45 процентов годового потребления
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Запасы природного газа в хранилищах Венгрии составляют 45% годового потребления, в среднем по Европе этот показатель 23%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Сейчас единственный газопровод, по которому газ поступает в Россию и который работает на 100%, это "Турецкий поток". Благодаря этому количество газа, которое мы запасли, покрывает 45% нашего годового потребления, в то время как в Европе его соотношение составляет всего 23%. То есть разница почти в два раза", - сказал Сийярто на венгерско-узбекском бизнес-форуме.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.