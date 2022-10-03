15:00 03.10.2022 (обновлено: 15:21 03.10.2022)
Венгрия готова помочь Сербии с газом
Премьер Орбан: у Венгрии достаточно запасов энергии, она готова помогать Сербии с газом
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
"Мы благодарны сербам, поскольку через них в Венгрию проходит единственный на сегодняшний день маршрут поставок газа с востока. Это время, когда все заботятся только о себе. А сербы в этой ситуации не отключают венгерский объем газа, и он без потерь доходит до Венгрии. Мы это считаем очень серьезным дружеским жестом. У нас в Венгрии есть количество газа, достаточное для нормальной работы в течение пяти-шести месяцев. И могу спокойно сказать, что пока в Венгрии есть газ, он будет и в Сербии, каким-нибудь образом мы друг другу поможем, потому что не забудем, что в это трудное время газ шел из Сербии в Венгрию", - сказал Орбан на совместной пресс-конференции с лидерами Сербии и Австрии Александром Вучичем и Карлом Нехаммером по итогам трехстороннего саммита, посвященного проблемам нелегальной миграции.
Орбан также подчеркнул, что все маршруты, по которым в Венгрию с восточного направления поступает энергия, "уже парализованы или будут парализованы", рассчитывать Будапешту приходится только на южное направление и газопровод "Турецкий поток".
Ранее Орбан провел переговоры со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом. Стороны обсудили расширение мощностей газового транзита в направлении восток-запад. Орбан при этом отметил, что, присоединившись к "Турецкому потоку", Турция стала одной из важнейших транзитных стран для поставок газа в Венгрию.
В прошлый понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.